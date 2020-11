Celebrar el Nadal l'any que ve

Per molt que ens facin nosa les restriccions que s’imposen per a aquestes festes nadalenques, s’ha de tenir en compte que està demostrat que les reunions familiars representen un risc i l’objectiu és tornar a celebrar tots junts el Nadal del 2021

Epidemiòlegs i autoritats recalquen el missatge d’evitar desplaçaments innecessaris i reduir al mínim les relacions socials. Però a mesura que s’acosten les festes nadalenques, els ciutadans no volen renunciar a reunir-se amb els éssers estimats en tan assenyalades dates. És lògic, s’estan vivint moments molts durs i de separació entre amics i familiars, i el Nadal és el moment propici per a la retrobada, encara que tothom s’ha de mentalitzar que és obligatori garantir la seguretat de tots els assistents. Segons les dades, el major nombre de brots s’ha registrat en les reunions familiars en diversos domicilis i en àmbit social, especialment en reunions d’amics o familiars. El ministeri de Salut avisa que es mantindran la majoria de restriccions per evitar que al gener es reprodueixi un altre brot que obligui a confinaments, afecti més l’economia i, sobretot, posi en perill vides humanes. La població ha de ser conscient que tot i els desitjos de la retrobada nadalenca aquest any tot serà diferent. A Andorra es limitarà a deu el nombre de persones a taula. L’ideal seria fer-ho a l’aire lliure, segons els experts, però aquesta alternativa en ple hivern és forassenyada i per tant el que sí que caldrà és, més que mantenir, extremar les mesures de prevenció. Com menys persones, millor, i com menys nuclis familiars, millor, intentar que hi hagi una mica de ventilació i seria molt important que tots els participants s’hagin fet una prova per descartar la infecció. És habitual per Nadal la presència de gent gran –avis– que segurament aquests darrers mesos han portat una vida solitària evitant el contacte social. Pot sembla dur, però més dures podrien ser les conseqüències de no tenir en compte les recomanacions. L’arribada d’un jove d’Itàlia va introduir el virus a Andorra. Sabem exactament que el risc de contagi és molt elevat i que la Covid s’ha emportat molts amics i familiars. Hem de pensar en un Nadal auster perquè l’objectiu més important és poder celebrar el Nadal l’any que ve tots junts, sense cap pèrdua.

