És evident que cal trobar una alternativa al tabac que permeti al sector de la pagesia sobreviure. El cultiu de cànnabis és una opció que l’executiu fa temps que té sobre la taula però del qual encara no es coneixen gaires detalls.

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:29

El projecte sobre el cultiu de marihuana al Principat fa uns mesos que està sobre la taula de l’executiu com a alternativa per al sector agrícola. Que el tabac té els dies comptats és una evidència que queda palesa amb les polítiques que s’estan duent a terme a països d’arreu amb la pujada de preus del producte per dissuadir els consumidors. En aquest sentit, és també una evidència que Andorra necessita trobar una alternativa per a la supervivència de la pagesia. L’opció del cànnabis no és una invenció de l’executiu, ja hi ha diversos països que han legalitzat el seu cultiu amb finalitats terapèutiques. Les propietats medicinals d’aquesta planta ja s’han demostrat, com també és ben conegut com pot ser de maligna quan el seu consum es torna addictiu. Per això, el debat està obert en molts països i no és fàcil posicionar-se. En un país com Andorra, la proposta llançada per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat com a alternativa al tabac a principis d’any va sorprendre molts col·lectius, especialment per la sensibilitat del producte que té actualment molts joves del país enganxats. Per això, si fos factible tirar el projecte endavant, caldrà explicar-lo amb pedagogia i detall a la ciutadania i garantir un autèntic control de la producció. Paral·lelament no es pot oblidar la problemàtica existent al carrer que va portar a mobilitzar un grup de pares i mares a inicis d’any per pressionar l’executiu i aconseguir un compromís d’una major atenció als joves amb addiccions. Des de la judicatura i des de la mateixa policia també fa temps que es demana un enduriment de les penes als menors que consumeixen estupefaents. El càstig no ha de ser l’únic mecanisme, i ha d’anar acompanyat d’altres mesures. En la darrera modificació de la llei de seguretat pública els grups parlamentaris van arribar a un acord per introduir també qüestions com els treballs socials o cursos de conscienciació que substitueixin les multes per tal d’ajudar els menors. Tot plegat és un problema greu que és difícil de separar del debat sobre el cultiu de marihuana al país.