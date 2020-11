Respirar aire de qualitat

Les dades sobre la contaminació extretes dels mesos de confinament ens han de servir per ser conscients del nostre impacte sobre el medi ambient i ajudar-nos a provocar un canvi d’hàbits que permeti una millor qualitat de l’aire.

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:22

Ja fa molts mesos que estem immersos en una pandèmia que ha trastocat del dret i del revés totes les nostres maneres de fer. Des de les més quotidianes com són la mobilitat i la feina a les més essencials com són els contactes socials amb les nostres persones més properes. Poques aportacions positives està deixant la crisi sanitària però sense dubte n’hi ha algunes. Entre d’altres, la solidaritat de moltes persones i l’entrega de molts professionals, amb els sanitaris al capdavant de la llista. La pandèmia també s’està encarregant de recordar-nos que cal que cuidem el planeta i que la petjada de l’ésser humà sobre la biodiversitat és més que rellevant. Les dades registrades sobre la contaminació produïda principalment pels automòbils és un dels senyals que ens haurien d’ajudar a reflexionar. La qualitat de l’aire que respirem va millorar substancialment quan es va decretar el confinament i l’activitat es va reduir dràsticament. El nombre de vehicles a les carreteres del país va minvar de forma notòria, amb un 73% menys per ser exactes, cosa que va permetre que la concentració de diòxid de nitrogen caigués un 66%. Amb el desconfinament, la contaminació va tornar a créixer però el teletreball i la falta de turisme han permès que la qualitat de l’aire seguís estant per sobre de la mitjana d’altres anys. La informació extreta d’una parada obligada ens ha de servir per adonar-nos de l’impacte que té l’ésser humà sobre el medi ambient i per reflexionar i actuar en conseqüència. En el cas d’Andorra, és evident que la major pol·lució prové dels vehicles i per tant cal impulsar mesures que ens ajudin a apostar per la mobilitat sostenible. El Govern va anunciar la setmana passada una forta aposta pel transport públic, que per fi tindrà una tarifa competitiva de 30 euros al mes. Ara, cal seguir treballant perquè els horaris i les freqüències també ajudin a incrementar els usuaris del bus. Però a part d’aquest punt, totalment necessari, cal apostar també per la mobilitat a peu, espais només per a vianants i fomentar altres transports com ara la bicicleta.