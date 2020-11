El crèdit de batlles i magistrats

Les darreres convocatòries públiques de places de batlles i fiscals adjunts, aquesta darrera declarada deserta, han posat en relleu l’escàs interès que desperten entre els professionals del dret i les dificultats de la justícia per atreure talent

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:26

Qualsevol anàlisi o balanç d’activitat dels darrers mesos estarà inevitablement marcat per la pandèmia del coronavirus. L’obertura de l’any judicial no només va haver de canviar de format amb una presència mínima de públic i el seguiment telemàtic dels mitjans de comunicació des d’una sala annexa, sinó que les dades que s’hi van presentar, corresponents a l’exercici precedent, s’han de contextualitzar en el marc del confinament i les restriccions d’interacció social i mobilitat. El fiscal general va ser molt precís atribuint a aquests factors el descens de la delinqüència, que, de no haver-se produït la pandèmia, s’hauria situat en uns nivells similars. Un dels aspectes que sorprèn de l’acte d’ahir és la falta de referències directes al col·lapse que viu aquest pilar bàsic de l’estat de dret, una situació que ha dut no tan sols a ajornar l’entrada en vigor del Codi de procediment civil, sinó que ha comportat la creació una comissió ad hoc per debatre les mesures a aplicar. Hi va haver alguna referència tangencial especialment a través del president del Consell Superior de la Justícia, que va reflexionar sobre les dificultats de cobrir les places de batlles i fiscal per la formació insuficient dels aspirants. El darrer concurs de batlles il·lustra a la perfecció una situació si més no preocupant: només tres dels candidats van superar l’examen mentre que els altres dos van ser designats per mèrits. Casadevall, amb pràcticament una dècada al capdavant de l’òrgan gestor de la justícia, pot tenir elements suficients per valorar el descrèdit de la justícia, la pèrdua de prestigi públic de batlles, magistrats i fiscals, la rotació permanent de professionals que passen al sector privat, el nul atractiu que aquests llocs ofereixen als joves més preparats... Aquest hauria de ser un dels principals punts d’anàlisi de la taula de la comissió de la justícia, que no es pot limitar a prendre accions sobre com evacuar un major nombre de causes per reduir gradualment el tap, sinó que també ha de tenir present la qualitat de les decisions i sentències.