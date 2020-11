Tercer pagador per fi

Els afiliats de la Seguretat Social han hagut de fer front històricament al pagament del 100% de la factura sanitària en casos de no hospitalització. El Govern i la CASS semblen decidits a posar-hi fi però la mesura no agrada al president de la parapública

Actualitzada 17/11/2020 a les 06:28

El tercer pagador és un concepte segurament desconegut per bona part dels afiliats de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Si s’explica és ben fàcil d’entendre. Quan comenci a aplicar-se, d’acord amb la voluntat mostrada pel Govern, l’usuari que vagi a un especialista, a fer-se analítiques o radiografies, no haurà de pagar la totalitat de la factura, com passa fins ara, perquè la CASS li retorni el 75% passats uns dies, sinó que es limitarà a satisfer el 25% de copagament que li correspon. El tercer pagador s’ha començat a aplicar ja amb èxit en el cas els metges referents i ara s’ampliarà a la totalitat del sistema públic, on, tenint en compte que les factures poden ser molt més elevades que amb el generalista, pren encara més sentit. No hi ha raó perquè a aquestes altures els beneficiaris actuïn com a finançadors de la Seguretat Social avançant uns diners, en algun cas centenars d’euros, que els poden provocar dificultats. L’Observatori del primer trimestre del Centre de Recerca i Estudis Sociològics indicava que el 14 per cent de la població admetia que arribava a final de mes amb dificultat o molta dificultat. El segon trimestre, ja amb l’efecte Covid, el percentatge sobrepassava el 16 per cent. Per què posar pressió suplementària a les famílies que tenen dificultats fins al punt d’haver d’ajornar proves senzillament per un problema burocràtic? Malgrat que el consell d’administració de la CASS és favorable a corregir aquesta situació, el president, Albert Font, té un posicionament contrari. No s’oposa a la mesura en si, sinó que alerta que pot significar un increment de la despesa sense disposar de mesures de control. La CASS i el ministeri han disposat de temps i recursos suficients per instaurar el mecanisme del tercer pagador i per garantir que no provoca un efecte inflacionari. Contràriament a d’altres països amb sistemes universals, els ciutadans participen directament en el pagament de la factura sanitària. Sembla de justícia que a més no hagin de seguir finançant la CASS.