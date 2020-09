Pilar que trontolla

La nova seu exemplifica la paradoxa que viu la justícia. Unes instal·lacions flamants per acollir un grapat de batlles i milers d’expedients per resoldre, però el problema de la Batllia és molt més profund que una falta puntual de jutges

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:22

El llop magre tots els gossos li borden. El refrany expressa a la perfecció el moment que viu la justícia. La Batllia està saturada. Un gran nombre de causes s’acumulen a totes les seccions encara que la d’instrucció és la que millor il·lustra el desgavell general. Si els milers de dossiers pendents ja eren inassumibles, al marge de la polèmica per la no renovació d’una batlle suplent que ha fet pujar els colors al Consell Superior, la baixa de llarga durada de Manel Santolària deixava Alexandra Terés com a única jutge. Quan la situació semblava no poder empitjorar, el confinament pel coronavirus ha acabat de deixar inoperativa la secció. Les circumstàncies personals no poden, però, amagar que els problemes són de fons i estructurals. Recursos humans insuficients, mecanismes poc àgils, procediments analògics, un òrgan de govern poc tècnic i no professionalitzat, pocs recursos, estratègies de bloqueig en el cas BPA... De ben segur que els professionals que diàriament hi treballen poden fer una diagnosi més precisa dels mals. No són, però, moments per a moltes reflexions, sinó per actuacions. Les reclama amb caràcter d’urgència el Col·legi d’Advocats, que situa la magnitud del problema, censura els intents del Govern i del CSJ de minimitzar-lo i alerta que els grans perjudicats són els ciutadans, dels quals s’estan vulnerant drets bàsics. I no ho diuen només ells, instàncies superiors ja han condemnat l’Estat per no garantir judicis de durada raonable. Els advocats passen la pilota al Consell General demanant un nou ajornament de l’aplicació de la Llei de procediment civil. La decisió d’incrementar el nombre de batlles aquest any ha arribat tard i, tenint present que necessiten formació, no resol els problemes immediats. Hi ha propostes sobre la taula per mobilitzar més recursos humans, opcions transitòries per alleujar el volum d’expedients, però cal un pacte polític i dels agents implicats sobre el model de justícia per garantir que un dels pilars bàsics de l’Estat de dret i de la democràcia no trontolli.