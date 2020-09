El consumidor cada cop vol més garanties del producte que li arriba. El segell ecològic ha de garantir que la producció, transformació i comercialització s’han fet respectant el medi ambient i preservant les propietats naturals de la matèria primera

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:25

El departament d’Agricultura té com una de les màximes prioritats donar eines als pagesos i ramaders per a la diversificació del sector, molt dependent del tabac, producte que durant els pròxims anys viurà un declivi tant per la disminució del nombre de fumadors com per les restriccions legals i l’acord d’associació amb la Unió Europea. La comercialització de productes agroalimentaris d’alt valor afegit va associada a la capacitat de donar garanties a uns consumidors cada cop més exigents i conscienciats. L’administració ha desenvolupat en els darrers anys diversos segells que avalen la qualitat, l’origen i els processos de producció i de transformació. Una part essencial d’aquestes certificacions són les de caràcter ecològic, fins ara pendents de regular. El mercat ha evidenciat que les explotacions, que elaboren els seus productes amb un respecte escrupolós del medi ambient i amb tècniques que preserven al màxim les propietats naturals de les matèries primeres, aconsegueixen, gràcies a la confiança del consumidor, més rendibilitat. El segell ecològic, presentat ahir per la ministra Sílvia Calvó i el director d’Agricultura, Josep Casals, ha de servir per impulsar els productors que ja treballen fent prevaldre la sostenibilitat i ha d’animar molts d’altres a fer el pas. L’obtenció d’una certificació és un procés llarg, que requereix un important canvi cultural per part del pagès o el ramader i que porta associat un increment de costos. El segell ha de ser una garantia tant per al consumidor intern, que fa prevaldre la sostenibilitat i la salut, com per a l’extern, que ja té accés a un mercat amb diversitat de productes ecològics. Per això és bàsic que la reglamentació s’inspiri en la normativa europea i obri la porta a l’obtenció de la certificació comunitària. Andorra ha de tenir la sostenibilitat com a atribut fonamental; la certificació dels nostres productes alimentaris ha de formar part del procés de construcció de la marca país davant una realitat en què cada cop més el consumidor és més exigent amb allò que compra.