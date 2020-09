Quotes afectades per la Covid

Tant per les dificultats per viatjar com per la situació complicada a andorra a causa del coronavirus, aquest hivern el ministeri ha decidit rebaixar de manera important el nombre de quotes per a extracomunitaris per fer front a la situació atípica actual.

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:17

La realitat s’acaba imposant i tot apunta que aquest serà un hivern atípic i que la Covid-19 encara serà un problema sanitari i econòmic arreu del món. Aquesta és ara la perspectiva i difícilment hi haurà variacions tenint en compte que estem a les portes de l’hivern i que a hores d’ara tradicionalment els touroperadors començaven a tancar les reserves de la temporada d’hivern. De moment ens hem de conscienciar que durant un temps estarem obligats a conviure amb el coronavirus i cal fer-ho de la manera menys traumàtica, primer per a les persones i segon per a l’activitat econòmica. El ministeri d’Interior anuncia una dràstica disminució de les quotes de treball per a extracomunitaris. Les circumstàncies obliguen, i és fàcil de deduir, que la contractació de personal del país o proper és la millor opció que la d’altres continents, tot i que per mèrits s’ha de deixar clar que són uns excel·lents professionals i experts en el món de l’esquí i que gràcies a ells s’han pogut afrontar les anterior temporades, havent donat satisfacció als clients i una bona atenció. Però cal repetir que seguim en una situació atípica. La policia té detectats temporers que no van fer el viatge de retorn al seu país i que estan a Andorra esperant una oportunitat de feina quan comenci la temporada d’esquí. Tot plegat no és bo per a ningú. Ni per al país que té persones sense els permisos pertinents, ni per a aquests temporers que van patir un via crucis per tornar als seus països d’origen, de manera que alguns van confiar en subsistir aquest estiu a la costa espanyola, però la Covid ha buidat també les platges. El ministeri es planteja exigir el visat Schengen i un bitllet de retorn per evitar situacions dramàtiques com les que es van viure un cop finalitzada de forma precipitada l’anterior campanya. I òbviament és normal que abans es doni l’opció a les persones inscrites al Servei d’Ocupació a optar a una feina de temporada. El retorn dels temporers sud-americans suposaria la normalitat, i això és el que desitja tothom en aquests moments tan complicats.