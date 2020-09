Protecció prioritària

Els nens i els avis seran objecte de cribratges periòdics per detectar el coronavirus. La diagnosi ràpida és necessària en les residències que acullen el col·lectiu més sensible, que exigeix celeritat en l’aïllament i tractament

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:19

La crisi sanitària del coronavirus ha tingut en les persones de la tercera edat el col·lectiu més afectat. Les residències han estat molt castigades concentrant la major part de les víctimes de la Covid-19. La gestió específica d’El Cedre, el major focus de contagi amb una ràtio de letalitat del 18%, ha transcendit a l’arena política motivant algun acalorat debat en el si del Consell General que, de ben segur, tindrà continuïtat. El primer brot va servir per evidenciar com de crítiques són les residències d’avis i la necessitat de destinar-hi el màxim de recursos perquè el virus no hi entri i, si ho fa, poder-lo detectar i aïllar amb celeritat. El control permanent dels treballadors i dels usuaris és el millor remei a aplicar, especialment en un moment en què, com va confirmar ahir el ministre de Salut, el nombre de casos actius continua augmentant i se situa als nivells de final de març. Des de principi de juny els cinc centres sociosanitaris han estat objecte d’un total de 18 cribratges d’usuaris i/o professionals. El ritme, però, s’intensificarà, tal com es va posar de relleu en la segona reunió de la comissió de seguiment sociosanitari (COSS), amb proves cada quinze dies a tot el personal, que podran gestionar els mateixos treballadors. A la comissió també es va incidir en la redistribució d’espais dels centres per plantes amb zones aïllades per prevenir contagis i amb personal fix assignat. Si la prevenció i la protecció són la primera barrera davant el virus, la detecció ràpida, especialment dels asimptomàtics, permet activar els tallafocs. El ministeri de Salut ha destinat molts recursos als test, fins al punt que en pocs dies s’ha cribrat tota la comunitat educativa, que representa més d’un 15% de la població. Però si en algun lloc s’han d’esmerçar tots els esforços necessaris és a les residències de la gent gran, on s’han viscut situacions dramàtiques i amb treballadors sotmesos a molta pressió emocional. Els avis són el principal col·lectiu de risc, un risc que creix en situacions d’internament. La seva protecció ha de ser prioritària.