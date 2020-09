Compromís amb l'educació

Les càmeres no buscaven ahir els plors característics del primer dia d’escola. Miraven d’explicar en imatges com el sistema educatiu es posa de nou en marxa i les mesures que ha hagut d’aplicar per conciliar els drets a la salut i l’educació

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:32

El curs més complex es va iniciar ahir. Abans de l’obertura de portes, el ministeri d’Educació ja es va veure obligat a posar a prova el protocol epidemiològic, amb el confinament del claustre de l’escola francesa del Pas de la Casa arran del positiu d’una de les mestres. El procediment va permetre l’anul·lació de les classes i l’obertura de les instal·lacions com a servei de guarda d’infants. Una situació d’urgència a la qual es va haver de donar resposta en un lapse molt curt de temps i que quedarà resolta avui mateix amb la represa de les classes gràcies a l’enviament de nous docents. Casos com aquest es repetiran de ben segur al llarg del curs escolar; esperem, però, que en cas que s’hagin de dur a terme confinaments siguin de grups reduïts sense haver d’implicar el tancament de centres. Perquè l’exposició de tot el claustre de professors amb les classes iniciades hauria pogut comportar un aïllament general. Segur que també aquí hi ha lliçons per extreure. El retorn a les escoles ha evidenciat altres disfuncions, que no poden posar en dubte el bon balanç general, però sí que s’han de corregir els propers dies. Cues i aglomeracions a l’entrada d’alguns centres sense distància mínima de seguretat, infants que no havien rebut els resultats o problemàtiques als menjadors amb els alumnes que no s’haurien sotmès a les proves. En aquest cas, el passotisme o la negativa dels pares a sotmetre els infants al test comporta un nou problema logístic que obligarà a canviar torns i dinàmiques, com si la situació no fos ja prou complexa. El cribratge de la comunitat educativa ha tornat a comptar amb una participació molt elevada. El 91% dels escolars que hi han acudit, força per sobre el 77% de docents i col·laboradors, evidencia un compromís amb la seguretat col·lectiva i l’educació. El percentatge encara és superior (94%) en el primer dia dels alumnes de segona ensenyança. I a aquestes xifres caldrà sumar-hi els que n’estan exempts perquè disposen d’analítiques recents o perquè estan immunitzats.