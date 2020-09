Un curs que necessita unitat

Fa sis mesos l’esclat de la pandèmia va capgirar l’agenda política i ara arrenca un nou curs cabdal, que necessitarà unitat per afrontar els nombrosos reptes que venen i en què seran fonamentals polítiques d’incentiu econòmic i suport a la ciutadania

En poques setmanes se celebrarà el debat d’orientació política i el cap de Govern haurà d’exposar quins són els eixos de l’executiu per a aquest nou curs polític. El Govern té un pla per a la legislatura, l’Horitzó 2023, però fins que no arribi la vacuna segura i efectiva contra la Covid-19, es pugui immunitzar una majoria de població i el món recuperi certa normalitat, la planificació haurà de seguir adaptant-se a les exigències del dia a dia. Malgrat que el virus no ha donat treva tampoc a l’estiu, no hi ha hagut tensió sobre el sistema sanitari i la possibilitat de fer cribratges i proves de detecció abundantment han suposat un respir que ha permès mantenir certa normalitat, marcada, això sí, per la distància social i l’ús de la mascareta. També s’han salvat els mobles pel que fa al turisme malgrat que les fronteres van estar tancades fins al juny. Però ara arriba la tardor i una època més procliu que el virus prengui força, i també una temporada cabdal per a l’economia nacional, amb un impacte enorme sobre molts negocis. Les polítiques de suport al teixit econòmic i les mesures de protecció social hauran de seguir encapçalant l’agenda política. Els ERTO han suposat un respir per a les empreses i una protecció per als treballadors però tenen data de caducitat i si cal o no prorrogar-los dependrà també de l’evolució de l’economia durant aquests quatre mesos que queden perque acabi l’any. És molt positiu que hagi començat a caminar una comissió amb representació de l’oposició que aborda actuacions transversals per a l’Andorra de la postpandèmia. Més que mai es necessita unitat política, de la mateixa manera que, tal com va expressar la síndica, és necessària una societat responsable per frenar els contagis. Ningú no espera que els partits deixin de banda les discrepàncies –sense anar més lluny, l’avortament va tornar a enfrontar ahir PS i majoria– però la situació que ha deixat la pandèmia és prou delicada perquè se cerqui l’entesa per abordar les actuacions necessàries per a la recuperació.