Les dificultats de l'oci nocturn

La pandèmia obliga a restringir la interacció social i l’oci nocturn n’ha estat una ‘víctima’ col·lateral. Els locals han de tancar a la una de la matinada si no volen enfrontar-se a sancions i a alguns negocis ja els han arribat les primeres.

Actualitzada 07/09/2020 a les 06:26

Els negocis d’oci nocturn viuen una situació complexa, no només perquè amb la restricció horària perden ingressos sinó també perquè són els responsables que el local estigui buit quan toca i no sempre és fàcil fer obeir la clientela eufòrica que voldria estirar la nit. La qüestió és que alguns negocis estan rebent les primeres multes per no ser estrictes amb l’horari de tancament o perquè tenen persones dretes a l’interior del local. Multes que els negocis consultats recorreran en tots els casos. Tots apel·len al fet que les sancions obeeixen a una aplicació de la normativa estricta en excés i que molt sovint no tenen els mitjans per vigilar la conducta dels seus clients. La decisió més extrema l’ha pres un local de copes del barri antic d’Andorra la Vella que ha decidit tancar temporalment perquè, lamenta, a la situació econòmica complexa s’afegeix que creuen que no tenen el suport que tocaria de l’administració quan

se’ls imposa una multa de 1.000 euros que veuen injusta. És una qüestió difícil. És evident que l’oci nocturn comporta uns riscos i que malgrat que els negocis vulguin aplicar protocols estrictes, no sempre és fàcil que els clients els compleixin. La nit no es porta gaire bé amb les restriccions a la interacció social i el sector passarà encara uns mesos complicats. La policia té l’obligació d’estar vigilant amb el compliment de la normativa però també s’hauria d’aplicar una dosi de comprensió si és que es comprova que els responsables del local no han tingut una conducta irregular. En tot cas, els negocis tenen l’opció de recórrer i el dret que es revisin els fets. I també és evident que la problemàtica va molt més enllà de l’oci regulat. Si el fenomen del botellón ja és un habitual de la nit, encara ha crescut més per l’efecte del tancament avançat dels locals, i ha esdevingut també un risc per a la multiplicació dels contagis. En definitiva, s’ha de seguir apel·lant a la conscienciació de tothom perquè la suma de les conductes responsables és l’arma més efectiva contra l’expansió del virus.