El tabac en el punt de mira

El canvi d’un sol article pot esdevenir fatal si afecta Andorra i la quantitat de tabac que es pot declarar al Pas. El cert és que ahir no hi havia respostes a les preguntes perquè no era clara la intenció francesa

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:34

Molta confusió ha generat un acord de l’Assemblea Naciona francesa que, si es confirma, suposarà un cop molt dur al comerç del Pas de la Casa i al sector tabaquer. Dimecres l'Assemblea va validar la disminució del llindar autoritzat per comprar cigarretes als països veïns. Com a part de la revisió del tercer esborrany del pressupost de crisi, els diputats van aprovar la reducció de certes compres de cigarretes i tabac autoritzades en països veïns, inclòs Espanya. El gran interrogant és si Andorra forma part d’aquest club de països veïns, tot i que alguns mitjans com Le Figaro ho donaven per fet, mentre que altres van rectificar i van excloure Andorra. Però la preocupació és molt justificada fins que no se sàpiga amb certesa l’abast d’aquesta modificació que afecta un article del Codi d’impostos. En el document original es fa menció a Andorra i al diferencial de preus, però no es concreta en cap lloc la rebaixa a un sol cartró de tabac per declarar de forma legal a la frontera, mentre que per a Espanya sí que es passa dels quatre cartrons actuals a un de sol, fet que afectarà directament els passos fronterers de la Jonquera i la Vall d’Aran. El serveis jurídics del Govern van estar treballant ahir intensament el document que, si finalment és perjudicial per als interessos andorrans, suposa una vulneració de l’acord duaner amb Europa vigent. Però és el mateix cas amb Espanya, Bèlgica o Luxemburg, ja que França ignora de manera unilateral les regles del mercat únic europeu, malgrat que les repercussions econòmiques no seran les mateixes que per a Andorra. És ben segur que els estanquers francesos han comprovat durant el confiament les vendes que s’escapen pel diferencial de preus amb Andorra, però reduir mig cartró de tabac tampoc no representa una diferència important. En tot cas, el que es pot intuir és que si aquesta mesura és certa l’activitat del contraban tindrà més atractiu perquè hi haurà més demanda d’aquest canal il·legal. És d’esperar que tot sigui una mala interpretació.