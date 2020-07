El PS planteja crear una comissió amb tots els agents polítics i socials per treballar pel futur del país. Malgrat la tensa relació entre la majoria i l’oposició durant la pandèmia, el Govern està obert a analitzar la proposta

La crisi derivada del coronavirus està tenint i tindrà conseqüències greus en l’àmbit social i econòmic. Les pèrdues durant el confinament són irrecuperables i la por a nous rebrots fa que l’escenari de futur sigui incert i preocupant. Amb la voluntat de buscar solucions, el PS planteja crear una comissió per “reconstruir el país”. La idea és que hi hagi un espai de diàleg amb tots els actors polítics –consellers generals, Govern i comuns– i els agents socials del país que permeti treballar per al bé comú i la recuperació econòmica. Cal veure la proposta de manera positiva, ja que tot el que sumi per a la reconstrucció del Principat després de la pandèmia de la Covid-19 és d’agrair. La relació entre el principal partit de l’oposició i la majoria ha sigut tensa durant els mesos més durs de la pandèmia, especialment entre els líders de les dues bandes, Xavier Espot i Pere López. El cap de Govern i el seu cercle més proper estan molt dolguts amb el posicionament que ha pres la formació de López durant la crisi, moment en què consideraven que tocava estar al costat de l’executiu especialment pel gran volum de legislació a contracorrent que s’ha hagut d’elaborar i per la delicada situació que s’ha viscut. Tot i així, Espot s’ha mostrat obert a analitzar la proposta del PS i està disposat a estudiar-la juntament amb l’executiu i els grups de la majoria per donar una resposta als socialdemòcrates. Una posició que cal celebrar, ja que per al bé d’Andorra és l’hora de deixar les raons i els retrets de banda perquè ni el coronavirus ni les seves derivades econòmiques i socials entenen d’estratègies i rèdits polítics. Es pot comprendre l’enuig que la difícil situació ha provocat a una banda i l’altra, però ara és l’hora de deixar-lo refredar i fer tot el que sigui necessari per estar al costat dels treballadors i de les empreses i tenir la mirada més llarga. Toca entendre la política en el seu sentit més pur, exercir-la amb vocació pública i demostrar estar per sobre de malestars individuals i personals per construir junts per Andorra.