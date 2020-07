La tria en inversions

L’emergència sanitària deixa l’executiu en una situació financera delicada perquè la majoria de recursos s’han hagut de destinar a superara els efectes del coronavirus i, per tant, aquesta legislatura serà especial pel que fa a l’execució de projectes

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:38

El Govern té definits els projectes més importants que es mantenen per a aquesta legislatura. Evidentment l’elevat endeutament que suposa la crisi de la Covid-19 ha trastocat totes les previsions i l’aixeta de les inversions queda tancada perquè, òbviament, no hi ha recursos fins que l’economia aixequi el vol, encara que la prioritat és anar reduint deute per tenir unes finances més sanejades amb les quals poder fer nous projectes. Però la inversió pública no pot quedar reduïda a zero, perquè afectaria moltes empreses i treballadors, i sense activitat econòmica els ingressos de l’Estat es redueixen. És un cercle viciós que comporta la necessitat de revitalitzar el teixit empresarial i captar inversions, una iniciativa de la qual es parla molt però sense grans resultats. I així seguirà fins que els governants deixin de tenir en compte les pressions de lobbies que temen la competència forana, alhora que es faciliti l’arribada d’empreses amb preus de terrenys competitius que no facin descartar la idea de posar en marxa una fàbrica al país. Però tornant als projectes previstos per a aquesta legislatura, el Govern de coalició té a la llista l’edifici multifuncional que tan reclama el comú d’Andorra la Vella i l’heliport. Els lauredians i tots els conductors i visitants del país hauran d’esperar com a mínim més d’un lustre per veure si es materialitza la variant de Sant Julià de Lòria en totes les fases que preveia el projecte inicial, és a dir, amb el costós túnel. Seria bo, per tant, que allò que es faci sigui recolzat i raonat de manera que el ciutadà entengui clarament per què es descarten unes propostes i es mantenen unes altres. No es tracta de posar en dubte l’edifici multifuncional, però seria d’agrair que es detalli de manera minuciosa quins esdeveniments albergarà i quin serà el seu nivell d’ocupació, no sigui que ens trobem davant d’una obra important infrautilitzada en un futur. El mateix passa amb l’heliport. Cal ara que l’aeroport comença a ser una realitat? No són objeccions, només dubtes que cal aclarir.