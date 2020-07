El sector turístic del país encara l’estiu amb esperança i optimisme. De moment el comportament que està tenint el turisme de proximitat és positiu però les empreses del país no s’atreveixen encara a fer previsions.

Actualitzada 05/07/2020 a les 06:34

L’obertura de les fronteres comença a tenir les seves conseqüències en l’àmbit econòmic al país. El cap de setmana passat ja es va notar l’afluència de visitants amb imatges de l’avinguda Meritxell plena novament de gom a gom. La situació s’ha repetit aquest cap de setmana, la qual cosa és una mostra del retorn, a poc a poc, a la normalitat també econòmicament parlant. És d’hora, encara, per fer grans valoracions, però és esperançador veure que la gent compra, ens visita i consumeix a bars i restaurants sempre seguint les mesures de seguretat escaients. Les primeres dades de visitants al Pas de la Casa ens permeten ser positius, ja que el nombre d’entrades del mes de juny d’enguany son superiors a les de l’any passat. És evident que cal ser cautelosos i que els resultats econòmics d’aquest any seran generalment dolents per a tothom perquè les pèrdues produïdes durant el tancament total ja no es poden recuperar. Malgrat això, les empreses turístiques del país es preparen per encarar l’estiu de la millor manera possible. Divendres Caldea anunciava la inauguració de la nova piscina just abans de permetre l’entrada als turistes i ahir ho feia Grandvalira, que estrena temporada d’estiu amb la novetat de permetre l’accés gratuït als residents fins al 12 de juliol. Les mesures de seguretat que s’han de seguir, especialment pel que fa als límits d’aforament, impliquen que difícilment aquest estiu es puguin aconseguir els números d’altres anys. La gran incògnita perquè els resultats siguin el millor possible és el comportament que tindrà el turisme de proximitat i si, com esperen alguns, la seva visita ajuda el país a sortir més ben parat de la crisi. De moment, l’actitud és positiva i a tall d’exemple Caldea avançava ahir que havia fet ple en el seu primer dia d’obertura i que es planteja obrir Inuú abans del previst. Malgrat això, el sector turístic no s’atreveix encara a fer previsions però confien que la bona situació sanitària del país i les campanyes iniciades pel Govern ajudin a recuperar-se del cop.

#3 Caducats

(05/07/20 10:35)



#2 Brots verds

(05/07/20 10:28)



#1 otoño 2020

(05/07/20 09:14)