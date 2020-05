No oblidar la Portalada

El 10 d’agost es va estar a punt de fregar la tragèdia per l’esllavissada que es va produir a la Portalada i que va afectar de ple la CG-1 i el Punt de Trobada. Centrats en la crisi de la Covid-19, no cal deixar de banda la resta de problemes

Des de fa gairebé cinquanta dies tota l’atenció mediàtica i de la societat a Andorra està centrada en la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i per les conseqüències econòmiques i socials presents i futures arran de la pandèmia mundial. La gravetat del que està succeint i del que vindrà no ens ha de fer oblidar altres problemàtiques que han passat a cinquè pla o directament han passat a la paperera de la història afligits pel drama que està vivint el nostre país. Tot i que pot semblar que ha passat molt de temps, no fa pas tant que es va produir l’esllavissada a la zona de la Portalada. Va ser als volts de les sis de la matinada del passat 10 d’agost quan el desmunt va caure i va afectar de ple la carretera general i la planta baixa del Punt de Trobada. Aquell dia hi va haver molta sort perquè no es va veure afectada cap persona. Fa por pensar què hauria pogut passar si l’esllavissada s’hagués produït només sis hores més tard. Un dissabte d’agost amb la carretera probablement col·lapsada de vehicles entrant i sortint del Principat i amb el centre comercial ple de compradors dins i fora de l’establiment. Per evitar que tornin a succeir uns fets com els de la Portalada, el ministeri d’Ordenament Territorial està treballant en la modificació del reglament de la construcció. Els canvis que es volen introduir tenen com a objectiu finalista evitar futures esllavissades provocades, com va ser el cas de la del Punt de Trobada, pel desmunt que s’havia realitzat fa uns anys amb la intenció de construir un centre comercial i un aparcament. El text vol ajustar els terminis de les obres quan es requereixin moviments de terra. En el cas d’enderrocs, moviment de terres, excavacions o desmunts el termini per dur-los a terme dependrà de la proporció i la dificultat dels treballs i l’incompliment dels terminis comportarà la caducitat de la llicència però no eximirà el propietari de l’obligació de mantenir una seguretat mínima en el terreny. En el cas de les obres, es marca els terminis de finalització dels treballs en un màxim de tres anys per a les majors i d’un any per a les menors. Les llicències es podran prorrogar si s’argumenta. També es demanarà una fiança per assegurar que els treballs iniciats es poden acabar. Malgrat que tot està centralitzat a superar la crisi de la Covid-19, no es pot deixar de banda la resta de problemes del país.