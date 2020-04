Els governs francès i espanyol van anunciar el calendari de desconfinament: el país veí del nord l’arrencarà l’11 de maig amb la represa del curs escolar i de l’activitat comercial, i Espanya dilluns vinent i l’executarà en quatre fases

Superada la fase més dura de la pandèmia, amb la descongestió de les UCI i l’activitat hospitalària i la davallada del contagis, molts països preparen ja el salt cap al desconfinament. Els dos veïns van coincidir ahir a anunciar els respectius plans. En el cas del francès, la data clau és l’11 de maig. A partir d’aquesta data hi haurà una represa generalitzada de l’activitat econòmica i comercial i tornarà a arrencar el curs escolar, encara que extremant les precaucions per evitar que la corba de contagis torni a disparar-se. A Espanya dilluns s’iniciarà la primera de les quatre fases del que s’ha batejat com a pla per a la transició cap a una nova normalitat i l’horitzó final és final de juny. Llavors ja es “flexibilitzarà” la mobilitat dels ciutadans i hauran arrencat tots els sectors econòmics amb les mesures excepcionals a què obliga que no hi hagi encara un remei, una vacuna, per aturar el virus. Per exemple, l’activitat comercial tindrà un aforament del 50%. Andorra entrarà dilluns an la segona fase de la represa de l’activitat econòmica amb la tornada a la feina dels treballadors del sector de la construcció i annexos. Serà un pas més cap a una normalitat relativa perquè de normalitat plena trigarem mesos a parlar-ne. Els treballadors hauran de conviure i respectar protocols de salut per minimitzar el risc de contagi. I les empreses, facilitar-los les eines de protecció. Aquest segon pas serà més rellevant que el primer quant a l’increment de la mobilitat, de l’activitat. Però les xifres de la situació de la pandèmia constaten que no s’ha fet cap pas enrere malgrat que des del 20 d’abril que hi ha una reobertura comercial i de negocis major que durant el confinament més estricte i que ja fa dies també que es va permetre a la població fer sortides per passejar o fer una mica d’esport. La situació convida, doncs, a seguir fent passos endavant sempre sent conscients que tothom s’haurà d’acostumar a respectar noves normes de distanciament social i de protecció. Ara que la situació sanitària ho permet és el moment de començar a pensar ja en la reactivació econòmica, que és essencial també per al benestar social. Sent conscients, això sí, que s’haurà de poder frenar i tornar al confinament si l’escenari empitjora. I que una de les principals fonts d’ingressos, el turisme, no tornarà almenys fins al juliol.