S'ha de seguir responent

A partir de demà els comuns començaran a contactar amb tots els ciutadans que s’han inscrit per sotmetre’s al test d’anticossos de la Covid-19 per donar-los hora i dia per a la prova. Una participació elevada és essencial

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:22

Excepte comptades excepcions, la ciutadania ha respost de manera exemplar en aquesta crisi sanitària. S’ha respectat el confinament i des que es van permetre les sortides a passejar o fer una mica d’esport hi ha hagut un civisme generalitzat. I això sense necessitat d’activar un estat d’alarma que amenacés amb la multa i el càstig. La població ha complert el que se li demanava per pura responsabilitat. El ministre de Salut ha exercit durant tots aquests dies de veu de la consciència, renyant si calia quan observava comportaments poc assenyats perquè és evident que del compliment de l’aïllament, del distanciament social, depenia i segueix depenent el control de la pandèmia. Ara entrem en una nova fase que també demana del compromís de la població. Demà els comuns començaran a contactar amb les persones que s’han inscrit per sotmetre’s a un test d’anticossos del qual depèn poder entrar en una fase de desconfinament parcial, només per a positius de coronavirus i els seus contactes. Una fase que després d’un mes i mig d’excepcionalitat tothom desitja. És una oportunitat immillorable de recuperar certa normalitat en el nostre dia a dia i que l’activitat econòmica –part essencial també del benestar dels ciutadans– recuperi a poc a poc el ritme perdut. Però, i novament està avisant Joan Martínez Benazet carregat de raó, és imprescindible que hi hagi una participació massiva per tal que els resultats donin una fotografia el més exacta possible del nivell d’immunitat de la població. El Govern va presentar ahir els detalls definitius de l’operativa que finalment començarà dilluns per a la població, perquè durant aquesta setmana els primers a avaluar seran els sanitaris, els voluntaris que hi participin i els familiars amb qui convisquin. Ahir ja eren 53.000 les persones que havien fet el tràmit de la inscripció, una xifra que fa pensar que de nou la població respondrà. No hi ha arguments sòlids per no fer-ho. S’han dedicat esforços econòmics considerables i plantejat una logística mai vista fins a la data amb l’objectiu de fer un estudi massiu que serà pioner i que ha de servir de base perquè recuperem la tan anhelada llibertat de moviments. Toca ser de nou responsables, solidaris i respondre a la crida. La davallada de contagis no ens han d’enganyar, la batalla encara no s’ha guanyat.