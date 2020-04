El GPS, aquest cop sí

El govern espanyol ha anunciat que el sistema que permet l’aterratge a la Seu en condicions de mala visibilitat ha passat amb èxit els controls i que l’aeroport ja està en condicions de rebre vols comercials després de tant de temps

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:45

En cap de les hipòtesis plausibles ningú hauria encertat a situar la validació del sistema GPS a l’aeroport de la Seu d’Urgell precisament en el pitjor moment, quan les fronteres estan gairebé tancades, les persones confinades, els desplaçaments prohibits i els aeroports tancats. Són aquelles paradoxes de la vida que comporten situacions inversemblants però que passen, com el mateix virus que està patint la humanitat a tot el planeta quan pràcticament pensàvem que havíem arribat a uns nivells de coneixements i de tecnologia, i que estàvem salvats de qualsevol amenaça que no provingués de la pròpia humanitat. Però ahir es va donar la notícia que el sistema GPS ja és vàlid, operatiu, només falta la preparació específica dels controladors que s’ha de fer a Madrid i que per les circumstàncies actuals ara no són possibles. El govern socialista ha complert la seva paraula exactament en la data que va avançar, l’abril, i per tant ja és possible que les instal·lacions aèries acullin vols comercials. El nou executiu de Madrid ha estat capaç d’executar el que l’anterior, liderat pel PP, no va saber o voler fer durant més d’una dècada, que només porta a una clara lectura, que els presumptes problemes tècnics eren una mera excusa i que darrere de tot s’amagava un conflicte polític. És una teoria que també hauria de fer reflexionar l’hoste del Palau de Generalitat. En temps tan difícils és aconsellable veure’n la part positiva. El GPS ha trigat massa, ningú es pot empassar que el període de proves requeria tant de temps, però arriba en un moment difícil, on segurament la gent serà al principi reticent a volar i a fer viatges de llarga distància, però Andorra no necessita un flux de vols regulars gaire dimensionat, sinó unes connexions que per fi facilitin l’arribada de turistes i esquiadors de mercats més llunyans i que valoren les comunicacions amb el seu destí. A la tardor arribaran els primers vols comercials regulars. A l’hivern és d’esperar l’arribada de vols xàrters amb esquiadors i la gran incògnita serà saber si hi ha companyies que demostrin interès per vols comercials, més enllà de les que fins ara ho han anunciat i fins i tot han programat vols sense cap logística i aparentment amb l’única intenció d’aconseguir subvencions públiques. En plena crisi pel coronavirus l’aeroport pot sumar per ajudar l’economia.