Un curs sense POB

Si per a uns alumnes en particular és incerta la situació actual de suspensió de classes presencials és per a aquells que aspiren a començar l’any que ve estudis universitaris. Els del sistema andorrà no hauran de fer la POB

Actualitzada 21/04/2020 a les 06:46

L’1 de juny és la data probable de represa de les classes presencials. No hi haurà, però, modificacions del calendari escolar. S’acabarà a final d’aquell mes, com estava previst. La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, va comparèixer ahir per esvair dubtes amb relació al curs i va explicar que no es considera que l’estiu hagi de ser un període lectiu, malgrat que es puguin plantejar activitats de lleure durant les vacances que també tinguin un vessant pedagògic. També es respectarà la setmana de descans prevista al maig, tenint en compte que llavors encara no s’haurà decretat la tornada física a les escoles. Els alumnes seguiran la formació via telemàtica i aquells en una situació més incerta pel fet que s’han d’enfrontar a un examen oficial, els de segon de batxillerat amb la POB i els que finalitzen l’FP amb la POBPRO, ja no l’hauran de fer. La ministra va anunciar que atesa l’excepcionalitat de la situació s’ha considerat que no es donaven les circumstàncies perquè els estudiants haguessin de superar l’examen. Per posar-los nota s’usaran les qualificacions de la darrera avaluació més tot el treball que estan fent des de casa. Els que hagin de preparar exàmens d’accés a la universitat rebran el suport necessari, va manifestar la ministra. Per a la resta d’escolars del sistema també es basaran en l’avaluació continuada, i Vilarrubla va manifestar que es parteix de la base que tothom ha de superar el curs. Des del 13 de març que es van interrompre les classes que alumnat i docents viuen una situació completament anòmala i que no tenia cap més solució. S’ha garantit que l’alumnat pogués tenir accés al material informàtic necessari per seguir les classes de manera virtual, però és evident que això no pot suplir la feina escolar en la seva totalitat perquè la interrelació en cap cas és la mateixa, ni amb el grup ni amb el professor. Però, si més no, les noves tecnologies han permès que no s’interrompi la formació i que possiblement s’hagin trobat fórmules imaginatives que es podran seguir emprant un cop torni la normalitat. Malgrat el neguit que segurament es viu en moltes famílies pels fills, especialment per aquells que estan en una etapa decisiva pel futur acadèmic, la crisi sanitària obliga a ser prudents també en aquest cas, i no es pot forçar un retorn a les aules si la situació epidemiològica no ho aconsella.