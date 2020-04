Una societat madura

Només una resposta massiva a les proves ràpides del coronavirus permetrà als dirigents adoptar noves mesures amb dades fiables. La població ha de demostrar que està conscienciada i que en aquest afer anem tots a l’una

Ha sobtat en un ampli espectre de la població que els tests d’anticossos siguin voluntaris i que el Govern no obligui a fer que hi desfili tota la població per disposar d’una radiografia exacta de la situació epidemiològica a Andorra. A darrera hora l’executiu s’ha adonat que l’obligatorietat topa amb la legalitat i que hi havia pocs dubtes que una mesura com aquesta sigui anticonstitucional perquè atempta contra els drets i les llibertats individuals de les persones. Per fer-ho és necessari una llei qualificada i al final el ministeri que lidera Joan Martínez Benazet ha optat per confiar en el bon criteri dels ciutadans i que aquests responguin de forma massiva a fer-se les proves per saber qui és asimptomàtic i qui no ha de patir per una infecció. Es tracta d’una fase vital en aquesta lluita contra la pandèmia i s’ha de confiar en la conscienciació de la societat i la maduresa de les persones davant d’un tema de salut col·lectiva i individual. Segurament hi haurà les habituals excepcions d’individus que es neguin a passar la prova com si aquesta crisi sanitària no anés amb ells, però serà suficient amb un percentatge important de la població per tenir dades fiables que permetin prendre decisions si la corba de contagis segueix l’evolució a la baixa i es pot recuperar la normalitat, a poc a poc i amb plena seguretat. El primer de tot és la salut dels habitants i després tocarà pensar en la tempesta econòmica que afectarà tot el món. Els tests no seran obligatoris, però si l’executiu vol té moltes formes de convèncer les persones reticents perquè s’avinguin a fer la prova de manera voluntària. S’ha de defensar el dret i les llibertats de les persones, però tampoc es pot deixar desprotegida la població davant d’inconscients que no adopten mesures de protecció i que poden propagar un virus que ja ha demostrar la seva voracitat. És cert que les persones hem de ser molt receloses amb les nostres dades privades i l’ús que se’n fa, però l’aplicació de les noves tecnologies apunta en sentit contrari i cada cop serà més complicat viure en una bombolla de confidencialitat. Ara el més important és que hi hagi una resposta massiva de la població i que els tècnics sanitaris tinguin dades necessàries per començar a incrementar el pla de desconfinament, obrir empreses i escoles, i recuperar la rutina, que costarà molt que sigui normal.