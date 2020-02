Certificat energètic

L’obligatorietat de disposar de l’etiqueta energètica per a pisos i edificis ha provocat crítiques per part de propietaris i arquitectes. Uns argumenten que és massa car i els altres que no els surt a compte per la feina que comporta.

Actualitzada 12/02/2020 a les 06:34

L‘aplicació de la Llei de transició energètica obliga els propietaris de pisos i edificis a adquirir una certificació d’eficiència energètica. El distintiu té com a objectiu facilitar als consumidors la informació sobre aquest aspecte dels edificis i habitatges per poder-ne valorar i comparar les prestacions. Per ser entenedors, l’etiqueta és similar a la que ja disposen els aparells electrodomèstics i serveix, a grans trets, per conèixer el grau de responsabilitat amb el medi ambient. Actualment ja és obligat que qualsevol habitatge que es vulgui vendre tingui aquesta catalogació mediambiental i a partir del 2023 serà necessari també en cas de voler lloguer un pis. Per obtenir l’etiqueta, l’immoble ha de ser sotmès a l’examen d’un tècnic. Per aquesta feina, l’executiu ha fixat un cost màxim de 240 euros per als immobles de fins a 80 metres quadrats. En els pisos més grans, s’ha de sumar 3 euros com a màxim per cada metre quadrat extra. L’obligatorietat, que penja de la llei batejada com Litecc, no ha agradat a cap dels agents implicats i ha sigut objecte de diverses crítiques. Els immobiliaris sostenen que el procés per aconseguir l’etiqueta és massa car i argumenten que el mateix tràmit a Catalunya és més barat. En canvi, els professionals habilitats a donar el distintiu, com són els arquitectes, asseguren que la feina al Principat serà més complexa i fins i tot indiquen que algun professional pot negar-se a fer el tràmit perquè no els sortirà a compte. A més, recorden que el preu per hora d’un professional del seu gremi ronda els 120 euros i que per aquesta tasca calculen que trigaran més de dues hores, per la qual cosa consideren que el cost en cap cas és massa elevat. Per part seva, els agents i gestors immobiliaris alerten que el cost de la taxa pot acabar repercutint en el preu final del lloguer. I tot que en el sector de l’arrendament la nova normativa no afectarà fins al 2023, està clar que el preu dels lloguers és una qüestió prou problemàtica des de fa temps i que cal intentar que els costos no s’incrementin. La importància de fomentar l’eficiència energètica en els edificis és evident, així com totes aquelles accions que puguin ajudar a nivell mediambiental. L’aplicació de la certificació energètica, però, ha deixat tothom descontent i ha generat dubtes i neguits, la qual cosa fa evident que cal invertir temps a fer pedagogia per explicar la necessitat de l’aplicació de la llei per evitar les crítiques.