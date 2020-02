La lluita contra l'addicció

El ministre Víctor Filloy va anunciar ahir la reactivació del pla nacional contra les drogodependències, una eina que va néixer el 2004 i que ara es reforçarà amb més recursos i personal

El cas del narcopís que la policia va desactivar al nucli antic d’Andorra la Vella va posar de manifest un problema més gran que el que ja representa que hi hagi tràfic i consum d’estupefaents: el fet que entre els involucrats hi hagi persones molt joves, fins i tot menors d’edat. I no és el primer cas. Que el consum comenci a edats tan primerenques és un fracàs de la societat. Vol dir que malgrat que es facin esforços per fer pedagogia, que les escoles també s’ocupin de difondre el missatge de la perillositat de la droga per reforçar l’educació familiar, la problemàtica no tan sols persisteix, sinó que augmenta. L’experiència d’algunes famílies amb fills amb addicció va motivar l’impuls d’una associació, els Fills d’Andorra, i el compromís de l’executiu de tirar endavant un centre que ajudi aquests joves i que eviti que aquells que necessiten tractament hagin de marxar fora d’Andorra. El centre està projectat i s’habilitarà a l’antiga residència Solà d’Enclar. Però ha quedat clar que no n’hi ha prou. Com tampoc és suficient la tasca policial. Tot i que s’ha d’aplaudir cada operació antidroga, darrere de cada actuació hi ha l’evidència que hi ha una activitat il·lícita que no s’extingeix. Per això és vital tenir un full de ruta, i un d’actualitzat a les circumstàncies presents. Però d’aquesta experiència s’ha d’extreure l’ensenyament que la preparació per fer front a problemàtiques de salut pública com aquesta, amb derivacions importants en l’àmbit de la seguretat, no s’ha de relaxar mai. El pla nacional contra les drogodependències que es posarà al dia les properes setmanes ha de seguir estant al dia en el successiu. Hi ha d’haver eines preventives eficaces i també personal preparat per atendre aquests joves, que hi puguin intervenir tan bon punt es detecti que hi ha un problema perquè, en la mesura del possible, aquest no es faci més gran. Tanmateix, també hi ha d’haver suport a les famílies, que es troben amb una problemàtica que no saben com abordar i que els supera. I també a les escoles, que són un altre actor principal i que poden trobar-se amb situacions per a les quals tampoc no estan preparades. Deia ahir el ministre Filloy que s’ha d’actuar de manera transversal. Però és evident que les polítiques públiques són fonamentals i que apujar el preu de les multes o augmentar les penes, tot i que pugui ser eficaç, és insuficient.