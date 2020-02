Per sota d'Espanya

Per primera vegada, el salari mínim anual espanyol supera l’andorrà. La pèrdua de competitivitat laboral se suma a l’elevat cost de vida al Principat, especialment per les dificultats actuals amb els preus dels lloguers.

Actualitzada 10/02/2020 a les 06:43

El salari mínim espanyol és, per primera vegada, més alt que l’andorrà. Les darreres xifres després de l’increment decretat per Pedro Sánchez situen el sou mínim d’Espanya en 950 euros i 14 mensualitats, cosa que representa un salari anual de 13.300 euros. En el cas andorrà, el sou mínim és de 1.083 euros però en dotze pagues, la qual cosa rebaixa el salari anual a 12.996 euros. Dit d’una altra manera, el salari mínim anual d’Espanya està 304 euros per sobre de l’andorrà per primera vegada. Un fet que, sens dubte, deixa el mercat laboral andorrà en una posició feble pel que fa a la competitivitat davant del país que fins ara i des de fa molts anys ha sigut la filial de treballadors del Principat. A aquestes xifres, a més, cal sumar-hi la problemàtica que viu Andorra amb els preus del lloguer i, en general, el cost de la vida al Principat. Tant l’actual com l’anterior Govern han intentat pal·liar el problema amb diferents accions com ara l’increment de l’IPC en el salari mínim o en aquells sous inferiors a 24.000 euros anuals. El problema és, però, que el nivell dels sous estava molt per sota del preu dels lloguers i, en general, del cost de la vida. Els 1.083 euros com a salari mínim mensual són clarament insuficients, i acaben convertint-se en una condemna a la precarietat si es té en compte la dificultat actual de trobar lloguers, ni que siguin estudis, per menys de 500 euros. La tradicional cantarella respecte al fet que és un sou molt més important que a Espanya ja ha quedat caducada i la diferència es pot incrementar encara més si Sánchez tira endavant la promesa de situar el salari mínim al 60% del salari mitjà espanyol, cosa que situaria entre els 14.000 i els 15.000 euros el salari mínim anual espanyol. I si es compara amb França les xifres encara es disparen més perquè al veí del nord es troba per sobre dels 1.500 euros. La reactivació econòmica està portant el joc pervers d’un encariment general, fruit de l’augment de la demanda, però sense un increment salarial corresponent. Tot plegat també es veu emmascarat per unes xifres del salari mitjà que són una fal·làcia perquè es basen en les xifres del sector financer, ajudat pel sector públic, que disparen el resultat de forma irreal. Només un petit percentatge de la població arriba o supera els més de 2.000 euros que es pressuposa que equivalen al salari mitjà. La realitat és una altra i és que que la majoria de salaris al Principat oscil·len entre els 1.200 i els 1.500 euros.