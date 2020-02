Una entesa molt positiva

El Govern permet aquest any al sector comercial obrir el 14 de març perquè és dissabte i temporada d’hivern. L’obertura es compensa amb el tancament dilluns següent, dia 16. La CEA i l’USdA s’han posat d’acord per demanar canvis

Actualitzada 07/02/2020 a les 06:29

A Andorra és quelcom inusual veure una imatge com la d’ahir, amb els responsables de la Confederació Empresarial (CEA) i de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) fent una roda de premsa conjunta, per explicar que han adreçat una carta al ministre Jordi Gallardo demanant canvis respecte a la compensació que l’executiu havia decidit per als treballadors que hagin d’acudir a la feina el 14 de març, festivitat de la Constitució. La representació sindical a l’empresa privada encara està lluny de normalitzar-se i els convenis col·lectius són anecdòtics, així que el diàleg patronal-sindicats és una qüestió que no s’ha desenvolupat encara al país. Per això l’entesa entre la CEA i l’USdA té un valor doble: que es reconeguin com a interlocutors (i és especialment destacat que ho faci la patronal per l’escassa cultura sindical que encara hi ha al Principat) i que, a més, siguin capaços d’arribar a un acord que beneficiï les dues parts, empresari i treballador. Perquè les dues agrupacions sostenen que la fórmula de compensació que el Govern ha triat no és beneficiosa ni per als uns ni per als altres. Per als empresaris perquè han de tancar obligatòriament dilluns, hagin obert o no el dia de la Constitució, i per als treballadors perquè tampoc tenen la llibertat de decidir quan fan festa. En aquest sentit, totes dues parts van mostrar-se d’acord que el sector comercial pugui obrir el dia de la Constitució, malgrat ser un festiu destacat, perquè un dissabte d’hivern és una jornada de molta activitat per als negocis. Però van reclamar, i així ho han tramès a la carta adreçada a Gallardo, que la compensació siguin dos dies festius suplementaris i retribuïts per als empleats i que aquests els puguin escollir lliurement. En la carta enviada al ministre els dos signants posen de manifest que malgrat els “interessos divergents i legítims” que puguin mantenir en diversos àmbits “ens mou la voluntat de contribuir a la bona marxa del teixit productiu del país”. S’ha de destacar l’actitud constructiva de l’USdA. Malgrat que són una evidència les dificultats per conciliar que existeixen al sector comercial, no es pot obviar la rellevància del sector turístic i el perjudici que suposaria tancar el 14 de març aquest any. Les compensacions als treballadors, però, són una obligació que el Govern té el deure d’assegurar.