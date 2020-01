Encamp del futur

Han passat molts anys des que es va intentar posar en marxa l’anomenat pla de dinamització de la parròquia d’Encamp, s’han projectat idees que no s’han fet i la vila continua sumida en un pessimisme per la falta d’atractiu per al turista

Encamp sorprèn els seus visitants pel fastuós edifici comunal, digne d’una ciutat important. Resulta paradoxal que aquest sigui un dels edificis que més admiració desperta en una parròquia plena d’encants però que ha quedat relegada a ciutat dormitori i i on els comerços es poden comptar amb els dits d’una mà. Aquesta podria ser una legislatura important per als encampadans si es concreten els compromisos electorals i realment les bones intencions es tradueixen en actuacions. De moment tenir a la parròquia dos ministeris, el de Medi Ambient i el de Cultura, aportarà vida al poble i als negocis i ha de servir de trampolí per fer d’Encamp una vila que no sigui de pas, sinó un lloc per viure i per guanyar-s’hi la vida. El Funicamp ha estat l’obra més important de les darreres dècades i va convertir Encamp en una ciutat a peu de pistes, però aquest giny tan interessant no ha comportat la construcció de nous hotels ni molt menys l’obertura de comerços, tot el contrari, dominen els tancaments perquè l’activitat comercial és molt baixa i l’hotelera gairebé simbòlica. Hi ha quatre anys per endavant amb moltes promeses sobre la taula i el lògic escepticisme d’uns ciutadans que saben que les paraules se les emporta el vent quan es tracta d’un període electoral. Una de les actuacions previstes és el nou edifici per al Museu de l’Automòbil, tot i que els grups de la majoria han retallat la partida prevista inicialment per reconduir els diners cap a la construcció d'habitatge residencial d'ús social. La inversió original era de 14,2 milions d'euros en tres anys, i la cònsol encampadana ha deixat oberta la porta perquè el comú s’impliqui per mantenir el projecte inicial. Abans serà necessari analitzar l’interès que desperta aquest museu i si realment serveix de pol d’atracció per als turistes. Encamp té moltes mancances i moltes iniciatives. El Prat Gran o una alternativa ha de ser una prioritat, i el telefèric que connecti amb Engolasters no és una idea rocambolesca. El turista necessita llocs per visitar, propostes per passar el dia, perquè no tot el temps es destina al comerç o durant l’hivern a l’esquí. Un exemple és el mirador del roc del Quer, on una simple passarel·la s’ha convertit en un dels indrets més vistos per la seva espectacularitat. Per obtenir resultats abans cal oferir, i Encamp té mancances actualment.