Tapar els fets

Una intoxicació va afectar dimarts 47 nens i un adult de l’escola francesa d’Ordino. La comunicació oficial dels fets per part del Govern no va arribar fins després que la notícia es donés a conèixer a través dels mitjans de comunicació.

Actualitzada 30/01/2020 a les 06:36

L‘escola francesa d’Ordino va ser escenari dimarts d’una intoxicació que va afectar 47 nens i un adult. Els serveis d’emergència van dirigir-se al centre educatiu després que els alumnes mostressin episodis d’urticària, cefalea i dolor abdominal de caràcter lleu i, tot i que de seguida es va descartar que fos greu, tres d’ells van ser traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se’ls van realitzar diverses proves. Tots tres van rebre l’alta el mateix dia. Una desena dels intoxicats es va mantenir en observació al mateix centre educatiu. L’endemà dels fets, ahir, l’escola francesa ordinenca va obrir les portes però amb alguns espais tancats com a mesura preventiva. Els responsables de l’escola van reubicar els alumnes de maternal i d’últim cicle en altres espais, mentre el ministeri de Salut i el d’Educació continuen amb les inspeccions i les analítiques pertinents a les zones on es va detectar l'origen de l'episodi per tal d'esbrinar qualsevol patogen o agent tòxic on es va iniciar el focus. Tot plegat va arribar al coneixement públic quan la notícia va sortir als mitjans de comunicació. Posteriorment, el Govern va emetre un comunicat oficial explicant la situació i les mesures que es prendrien. Ahir, l’endemà dels fets, i coincidint amb la celebració de cada dimecres de la roda de premsa posterior al consell de ministres, s’esperava que el portaveu donés més detalls i explicacions sobre la intoxicació a gairebé una cinquantena de nens d’entre 9 i 11 anys. Més enllà d’indicar que l’escola seguiria oberta amb uns espais determinats tancats per prevenció, però, no es va aportar cap tipus d’informació nova ni de detall sobre la possible procedència de la intoxicació. El silenci es va produir per part de l’associació de pares, de l’escola i també del Govern. Un silenci que no s’acaba d’entendre tenint en compte que vivim en l’era de la comunicació i que la societat té dret a estar informada sobre una intoxicació que tampoc pot crear alarma social perquè és un fet puntual i de poca gravetat. Les comunicacions oficials, en aquest cas per part del Govern, haurien d’arribar abans quan succeeixen aquest tipus de problemes i no com a reacció a la informació que treuen els mitjans de comunicació. Al final, el que s’aconsegueix és que es dubti de si s’hauria informat dels fets per la via oficial si els mitjans de comunicació no ho haguessin fet públic abans.