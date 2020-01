Pagaments amb retard

La implantació de la via preferent és un canvi d’un abast important que ha arrencat amb algunes disfuncions. La CASS està en vies de resoldre el retard en el pagament d’actes a pacients que no han entrat al nou circuit.

Actualitzada 29/01/2020 a les 06:30

La Seguretat Social ha atribuït al procés de verificació dels diferents actes mèdics per comprovar si eren via preferent o estaven fora el retard en el reemborsament d’aquests serveis als pacients que per ara han decidit quedar-se al marge del circuit. Des de la parapública van assegurar que aquesta setmana s’ha de resoldre la situació i fer els ingressos corresponents i que l’endarreriment no arribarà a un mes. El cert és que els reemborsaments acostumen a ser àgils i que els usuaris afectats han evidenciat que no estaven rebent el que els pertocava amb la rapidesa acostumada. Hi ha hagut una adscripció nombrosa a la via preferent. Les darreres dades aportades per l’executiu apuntaven que més del 70% de la població ha triat un metge de capçalera referent. La decisió d’adherir-se al nou circuit s’ha accelerat les darreres setmanes, coincidint amb l’entrada en vigor i la modificació en el copagament. Però hi ha qui ha pres la decisió de mantenir-se al marge malgrat que hagi d’assumir una penalització econòmica perquè ha de pagar més per visites o proves mèdiques. No obstant, és normal que aquests usuaris esperin rebre de la Seguretat Social allò que els pertoca en el termini al qual estan acostumats. També s’ha d’entendre, però, que es tracta d’una modificació d’abast, que implica un canvi de procediments que afecta la CASS i a tots els prestadors sanitaris i que en certa manera es podien esperar disfuncions. Ja va succeir amb les receptes i el ministeri ha instaurat una pròrroga fins al 31 de març per exigir l’adaptació completa al nou sistema, que discrimina entre via preferent i no a través del sistema informàtic que han de compartir tots els prestadors. Però malgrat la comprensió envers aquests problemes derivats del canvi no es pot deixar d’exigir al ministeri que posi tots els mitjans a l’abast perquè l’adaptació sigui com més ràpida possible i que els usuaris no acabin patint les conseqüències. De la mateixa manera que s’ha de reclamar als prestadors que s’han decidit a participar-hi que s’adeqüin a les noves regles de funcionament. La via preferent és un canvi rellevant però que fa molts dies que s’anuncia i, per tant, que s’hauria d’estar preparant. La implantació, doncs, hauria de ser el més àgil possible. Perquè l’èxit no es mesurarà només per la quantitat de pacients adherits.