BPA: quart intent

El judici del ‘cas Gao Ping’ es reprèn avui però amb la possibilitat d’una nova suspensió que tornarà a posar en dubte el sistema judicial i en poc beneficiarà la ciutadania, ni tampoc bona part dels 24 processats en aquesta causa

Actualitzada 27/01/2020 a les 06:37

Aquest matí es reprèn el judici per la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), coneguda com a cas Gao Ping, i ho fa després de tres suspensions i com a mínim un ajornament d’una de les dates fixades per tornar a començar la vista oral. El judici, a la sala habilitada a Prada Casadet, està previst que s’iniciï a dos quarts de deu del matí, però existeix la possibilitat que quan algun lector poc matiner llegeixi la informació publicada avui a la pàgina 3 del Diari i aquest editorial, la vista oral s’hagi tornat a suspendre. Més enllà que els advocats estan en el seu dret d’utilitzar totes les eines legals que tenen al seu abast per defensar els drets fonamentals dels seus clients, una nova suspensió faria un flac favor a la credibilitat del sistema judicial. Un sistema judicial que s’ha més que tensionat arran de les causes relatives a BPA que han portat a múltiples recusacions de batlles i magistrats –cal recordar que una d’elles va suposar la recusació del president de Corts per formar part del tribunal que jutja el cas Gao Ping– i fins tot a accions civils contra alguns magistrats. La idiosincràsia del Principat, és a dir l’existència d’un nombre limitat de magistrats i batlles i el fet que molts d’ells han estat part en algunes o diverses de les causes derivades de BPA, ha limitat molt la formació de tribunals. El mateix Consell Superior de la Justícia ha lamentat el que considera maniobres d’alguns advocats per bloquejar l’acció de la justícia en la causa primera de BPA i en les vistes que estan per venir. Cal recordar que hi ha gairebé una vintena de causes derivades de l’afer BPA que encara s’han de jutjar. Una nova suspensió de la vista tampoc beneficiarà els 24 processats que fa anys que viuen a l’espera que es resolgui un cas que de ben segur els ha afectat de manera personal i professional. Més enllà de la pena de banqueta que avui viuran per quarta vegada, els acusats tenen dret a saber si són considerats culpables o innocents i poder tornar a viure, dins del que sigui possible, amb normalitat. La ciutadania també té dret a saber si l’operativa del banc que va portar a la seva intervenció el març del 2015 estava fora de la legalitat o, com diuen els ferms defensors de la gestió de BPA, el que es va buscar era acabar amb l’entitat. És per això que una nova suspensió del judici no beneficiaria pràcticament ningú.