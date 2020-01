Els plans per a l'aeroport

Mentre Aeroports de Catalunya, propietari de la infraestructura i gestora, aposta per començar a caminar amb avions noliejats, una investigació de la UOC arriba a la conclusió que sense vols regulars no hi ha benefici per al territori

Actualitzada 26/01/2020 a les 06:28

Ara que tot fa indicar, malgrat que quan es parla de dates relacionades amb l’aeroport d’Andorra-la Seu aquestes s’han de posar sempre en quarantena, que el sistema d’aproximació per GPS entrarà en funcionament a la infraestructura el proper 23 d’abril, ha arribat el moment de buscar les fórmules per trobar un ús que faci rendible els diners que va pagar primer la Generalitat de Catalunya a l’hora de fer comercial l’antic aeròdrom i els que està invertint des de fa uns anys el Govern col·laborant en la seva gestió. El director d’Aeroports de Catalunya, l’ens públic que gestiona les infraestructures aeroportuàries de la Generalitat, és partidari que la infraestructura es nodreixi en aquesta nova etapa d’avions noliejats. És a dir, atraure operadors turístics que portin visitants al territori i no pas comptar amb aerolínies que facin vols regulars entre la Seu d’Urgell i altres destinacions europees. El govern català no descarta que l’aeroport compti més endavant amb vols regulars, però la seva aposta és que si arriben ho facin amb la infraestructura ja rodada. Al contrari que Aeroports de Catalunya, un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya conclou que un aeroport de muntanya que es nodreix només de vols noliejats és poc beneficiós per a la regió, ja que consideren que és un trànsit aeri que té una activitat molt intensa en determinats moments, però que quan desapareix deixa de donar servei a la població local. En canvi, assegura l’estudi, els vols programats, especialment si es poden estendre més enllà de la temporada alta d’esquí, poden donar servei no només a l’activitat turística, sinó també a altres activitats i als empresaris, i d’aquesta manera millorar globalment la situació econòmica de la regió, en aquest cas Andorra i l’Alt Urgell. La investigació va més enllà i assenyala que els vols regulars que serien més obvis a l’aeroport d’Andorra-la Seu serien els que tinguessin com a destinació Madrid i Palma. És evident que la fórmula ideal seria combinar els vols noliejats en les temporades altes i comptar amb alguns de regulars que puguin cobrir les necessitats del territori. Està per veure si això és rendible per a les companyies o si ho han de subvencionar les administracions. I també si quan es parla d’un aeroport dins del Principat, l’explotació seria similar al d’Andorra-la Seu.