Un cop més una nevada a Andorra ha estat sinònim de caos, col·lapse i descoordinació. Tampoc s’acaba d’entendre per què les previsions meteorològiques no van ser més exactes respecte a la borrasca Gloria.

Actualitzada 23/01/2020 a les 07:35

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va admetre ahir certa descoordinació. S’ha de valorar la sinceritat del ministre davant una dura jornada que van patir molts ciutadans del Principat, i sovint és millor acceptar i aprendre de les equivocacions que intentar amagar allò que al final sempre acaba sortint. Efectivament, va haver-hi punts que s’han de destacar, i el primer és el de no haver estat capaços de fer una previsió més exacta de l’arribada de Gloria, la borrasca que afecta tot Espanya des de dissabte amb forts vents, pluges i nevades, i que ahir estava causant enormes desperfectes a Catalunya amb diverses víctimes mortals. Resulta inversemblant que no s’hagi pogut ajustar el moment en què Gloria descarregaria a Andorra, cosa no pas complicada. Andorra, efectivament, és un país de neu, però un cop més queda demostrat que no està preparat per a una simple nevada, gens extraordinària al cor del Pirineu. I no tota la culpa es pot atribuir als conductors, que també. Una vegada més molts es van aventurar a sortir a les carreteres sense equipaments especials i bona part dels problemes viaris van ser a causa de cotxes, autocars o camions que es van quedar creuats o simplement sense poder seguir la marxa. Sembla que l’amenaça d’una sanció econòmica no és prou element dissuasiu per circular com cal amb neu. Però no es pot assenyalar únicament els conductors. Aquells que van fer cas de les recomanacions de les autoritats i van deixar el cotxe per utilitzar el transport públic es van trobar amb un servei deficient i insuficient, amb autobusos que no s’aturaven a les parades perquè anaven plens de passatgers i amb esperes d’hores amb fred i gel amb l’esperança d’un bus que acceptés nou passatge. I els que es van atrevir a anar amb el propi vehicle van trigar quatre hores o més a anar de la Massana a Andorra la Vella a primera hora del matí. Les preguntes són evidents: per què van fallar les previsions meteorològiques quan algunes pàgines web ja avisaven de l’arribada de la tempesta a Andorra donant l’hora exacta? Per què es demana no utilitzar el vehicle privat i aconseguir pujar a un bus es converteix en una loteria o un privilegi? Un país de neu no es pot permetre convertir-se en un país de caos i col·lapse cada vegada que hi ha una nevada important.