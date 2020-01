A l’estiu s’acaba la concessió del transport sanitari urgent no medicalitzat que actualment comparteixen els bombers i una empresa privada. És el moment d’apostar per un servei eficaç al menys dolós possible per a les arques de l’Estat.

una taula de treball, formada pel Servei Assistencial d’Atenció Sanitària (SAAS), bombers, la Creu Roja i els ministeris de Salut i Afers Socials, està ultimant quin model ha de ser el més eficaç per dur a terme el servei d’ambulàncies, ja que a l’estiu venç l’actual contracte amb l’empresa privada que l’ofereix a dia d’avui. El ministeri de Salut vol tenir clar abans que acabi la concessió si és millor fer un nou concurs i adjudicar el servei a un privat o que els bombers, com ja feien abans del 2007, assumeixin el transport sanitari urgent no medicalitzat a jornada complerta. Ara mateix ho compateixen amb l’empresa privada que en té la concessió, però que només fa el servei de vuit del matí a vuit del vespre. Són els bombers els que estan fent un servei a la nit que en principi no els correspon i que influeix significativament en el fet que un 70% dels aproximadament 7.000 serveis que el cos fa anualment correspongui al del transport sanitari. Des del cos de bombers no es veuria malament tornar a assumir la totalitat del transport urgent no medicalitzat com feien abans del 2007. Més complicat és que la Creu Roja opti a participar en un possible concurs. Ja no ho van fer el 2007 en considerar-lo deficitari i sempre han defensat que sense el suport públic no tenen opcions de competir amb el sector privat i per tant apostarien per continuar en la situació actual. Cal recordar que el sistema d’ambulàncies està estructurat de tal manera que el servei urgent medicalitzat correspon al Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), els urgents no medicalitzats els fan els bombers i el transport sanitari està externalitzat. Sigui quin sigui el model per al servei d’ambulàncies que adopti el Govern, s’ha de fer de tal manera que no es repeteixin errors del passat. Ara mateix, segons es lamenta des del ministeri, s’està fent un abús del servei que està costant diners a les arques públiques. Es tracta de persones que fan un ús injustificat de les ambulàncies per anar al metge o per ser traslladades de l’hospital a casa i que utilitzen el transport sanitari com si es tractés d’un taxi del qual no han d’abonar cap preu. El nou model que s’adopti també haurà d’evitar errors en la concessió com els que es van produir el 2007 quan el Govern es va comprometre a assumir el dèficit que poguessin tenir les empreses privades guanyadores del concurs.