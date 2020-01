De nou l'habitatge

L’Observatori ens va deixar ahir una dada que ja no sorprèn ningú, la de la preocupació dels ciutadans per l’habitatge. No és un afer que se solucioni en un dia, però és l’hora que es comencin a veure resultats que alleugin aquest tema

Els darrers resultats de l’Observatori del segon semestre de l’any passat mostren com el 47% dels enquestats consideren el preu de l’habitatge el principal problema d’Andorra, una xifra sis punts per sobre de la dada obtinguda durant el primer semestre de l’any passat. Resulta preocupant el que no es pot tractar com una percepció, sinó com una problemàtica real que pateixen els ciutadans del país i aquells que decideixen venir-hi a treballar. L’habitatge ha omplert pàgines dels diaris, debats al Consell General i gran part de les campanyes electorals, però com demostren les dades de l’Observatori no s’ha donat amb la fórmula o bé necessita de més temps per donar fruits. El que és clar és que Andorra no es pot permetre situacions vergonyoses com les que, per exemple, s’estan reproduint a Eivissa. El Principat està lluny d’aquest escenari però necessita un gir radical per no arribar-hi. A l’illa mallorquina s’hi lloguen balcons, banyeres, bar­raques i el que s’anomena llit calent, aquell que ocupa una persona durant la nit i un treballador nocturn durant el dia. Certament les mesures que ha adoptat el Govern han aconseguit aturar l’escalada però els preus ja havien arribat massa amunt, tant que amb relació als salaris la majoria de lloguers són inaccessibles per a moltes famílies i les empreses tenen dificultats per contractar mà d’obra de fora perquè quan es fa la suma de les despeses i els ingressos, molts d’aquests treballadors opten per descartar una nova vida a Andorra, un país que sempre ha estat d’oportunitats i que s’adaptava a les exigències del mercat laboral. La construcció s’ha reactivat bàsicament per les promocions de luxe, però les classes mitjanes i baixes tenen una oferta pràcticament inexistent. A l’altre cantó de la balança sorprèn que l’atur estigui al final de la llista de preocupacions de la població, fet que permet intuir que la recuperació del mercat laboral és real i que els ciutadans estan confiats a l’hora d’aconseguir un lloc de treball si els en fa falta. Són dues dades oposades, les dues cares d’una mateixa moneda, que demostren que a banda dels grans temes d’Estat, l’habitatge continua sent el principal maldecap de la ciutadania i que és l’hora de veure resultats. Només solucionant aquest afer la qualitat de vida donaria un salt realment considerable i positiu.

