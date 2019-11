L'estrena de l'esquí

Dos mil esquiadors van estrenar ahir la temporada a Ordino Arcalís, una xifra que superava les expectatives de l’estació i que demostra les ganes de neu dels aficionats a l’esquí. Un tòpic que es compleix en l’inici de la campanya d’hivern.

L'estació ordinenca ha aconseguit complir amb el calendari previst i iniciar la temporada el 16 de novembre. Un calendari ambiciós que vol estirar fins al 3 de maig i allargar la campanya durant 170 dies. El temporal hivernal dels darrers dies, amb nevades i baixada notable del termòmetre, ha permès l’obertura de les instal·lacions i que ahir en gaudissin uns dos mil esquiadors. Una afluència notable de visitants que va superar el que esperava la direcció del domini. No només van acudir els més fidels –titulars d’un forfet de temporada– sinó també visitants puntuals. Les cues que al matí va registrar l’arribada al país per la frontera sud constataven que aquest ha de ser un cap de setmana d’afluència turística notable. A l’ham de l’obertura de pistes s’afegien complements com les activitats de l’Andorra Shopping Festival: el gruix es van organitzar ahir però continuen avui diumenge. Sense dubte la meteorologia hivernal és el millor anunci promocional per al sector de la neu. El director de Grandvalira, Alfonso Torreño, deia ahir que les reserves a l’estació van a un ritme elevat i possiblement té molt a veure que la meteorologia estigui sent propicia. Torreño va acudir a l’estrena d’Arcalís, per oficialitzar que aquesta temporada s’estreny el lligam entre l’estació ordinenca i el domini de la vall d’Orient a través de la marca Grandvalira Resorts i els productes conjunts. Torreño remarcava l’impuls que suposa que Arcalís ja estigui operatiu. Per al camp de neu ordinenc, al seu torn, l’aliança representa poder-se enganxar a una marca comercial molt potent. En quinze dies la totalitat dels dominis andorrans ja han d’estar en marxa. Una notícia prou significativa perquè una vista ràpida al passat més recent permet constatar que no és evident poder començar la temporada tan d’hora. Com sempre, però, la millor notícia serà la de la regularitat i la de poder estar en condicions òptimes per afrontar les puntes de visitants. El sector de la neu està a expenses de quelcom tan impredictible –i cada cop més– com la meteorologia. Els esforços són notables cada temporada, en instal·lacions, per estar preparats per quan les precipitacions no abunden o per oferir les màximes prestacions en transport d’esquiadors, però també en serveis, què és un altre dels puntals per guanyar-se la confiança dels clients.