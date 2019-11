L’hotel Rosaleda és el primer dels quatre gran edificis emblemàtics d’Andorra, amb Casa Rossell, Sud Radio i Radio Andorra, que tindrà un ús després de ser adquirits ja fa uns anys pel Govern i passar a ser patrimoni de l’Estat

Actualitzada 15/11/2019 a les 06:37

Cultura va presentar ahir oficialment, amb una visita a l’edifici rehabilitat amb els mitjans de comunicació, la reforma de l’hotel Rosaleda d’Encamp, espai que a partir de l’any vinent ocuparan les dependències del ministeri excepte la Biblioteca Pública i l’Arxiu Nacional. L’executiu ha invertit set milions d’euros en la reforma de l’edifici projectat per Adolf Florensa i construït a principi de la dècada dels quaranta del segle passat. Uns diners als quals s’han de sumar els sis milions d’euros que el Govern va pagar per expropiar un dels màxims exponents de l’arquitectura del granit, edifici que va ser catalogat com a bé d’interès cultural (BIC), i el milió invertit en les obres de consolidació realitzades abans de decidir-ne l’ús. Després de set milions d’euros invertits per recuperar per a l’Estat l’històric edifici i realitzar les primeres reformes necessàries per mantenir-lo dempeus, no hauria estat de rebut que l’hotel Rosaleda quedés buit de contingut i és d’aplaudir que per fi se li hagi donat un ús. Ara s’ha de posar fil a l’agulla i tornar a donar vida a la resta d’equipaments emblemàtics que són propietat de l’Estat. D’un d’ells, Casa Rossell, patrimoni públic des que l’any 1995, el batlle Jordi Jordana així ho va decidir després de la mort sense testament de la darrera del llinatge, Maria Lluïsa de Riba Cassany. Gairebé un quart de segle després que l’edifici passés a mans de l’Estat encara no s’ha trobat quin ús pot tenir per a la ciutadania. A Sud Radio s’hi ha d’ubicar un centre d’alt rendiment esportiu. Tampoc se’n coneix la data. En el seu dia, el novembre del 2016, quan l’executiu va anunciar el guanyador del projecte, es va dir que estaria en marxa la tardor del 2019. Evidentment no ho serà en aquella data ni tampoc l’any vinent o el 2021. Del quart gran edifici patrimoni de l’Estat, tots ells emblemàtics en diferents camps, a Radio Andorra ja es coneix què s’hi ubicarà. Hi aniran les dependències del ministeri d’Afers Exteriors i no en una data gaire tardana, ja que la millora està pràcticament enllestida. Donar un ús racional als edificis és molt important no tan sols per la conservació, sinó perquè la ciutadania se’ls faci seus. Un edifici sense vida, per molt emblemàtic que sigui, acaba en l’oblit de la memòria col·lectiva i en el pitjor dels casos abandonat. Cal seguir treballant per donar vida als quatre grans.