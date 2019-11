La CASS avisa

Actualitzada 11/11/2019 a les 06:46

El sistema de pensions que coneixeran les properes generacions no s’assemblarà a l’actual, això és segur, com també és segur que, malauradament, no serà tan avantatjós com l’actual i ja es comença a insistir en la necessitat d’un sistema mixt que incorpori un fons de pensions privat complementari. Es tracta d’un problema que estan patint tots els països europeus i que s’atribueix bàsicament a l’increment de l’esperança de vida i al baix índex de naixements, alhora que es consolida un pensament xenòfob contra els immigrants que venen a treballar. La situació és greu, perquè a hores d’ara ningú no es pot imaginar un estat del benestar sense garantir unes bones condicions de vida per a les persones grans que han estat anys treballant i cotitzant, i tampoc els afiliats actuals pensen a jubilar-se sense tenir garantida una pensió per viure. Actualment l’Estat ha de garantir el sistema de pensions, i la CASS fa anys, molts, que alerta de la insostenibilitat d’un sistema que en qualsevol moment pot dir prou. La qüestió és tan delicada que cap govern ha tingut la valentia per fer canvis profunds a banda d’un increment mínim de les cotitzacions que no varia les perspectives negatives. I si hem de fer cas als analistes financers i als economistes, tornen a venir núvols en forma de complicacions econòmiques, per la qual cosa s’ha de preveure que el nombre de cotitzants no s’incrementarà i que amb sort s’hauria de mantenir.

Segurament no tot passa per allargar l’edat de jubilació en un mercat de treball que no ofereix possibilitats als joves, ni tampoc s’ha de pensar exclusivament a incrementar les cotitzacions, encara que aquesta mesura serà inevitable més a la curta que a la llarga. No s’ha d’apostar només per les mesures més fàcils, també es podria discutir el fet de crear llocs de treball més estables i més ben remunerats, combatre la precarietat, i altres accions que facin menys traumàtiques les propostes que fan els especialistes i que sovint acaben afectant sempre els més febles. Però alguna cosa s’ha de fer. La CASS avisa de forma constant, i la lleugera millora és un fet puntual i conjuntural per a la gestió dels recursos i la rendibilitat de les inversions, però en cap cas la situació és millor ara, i està clar que en un any serà pitjor.