Les programacions paral·leles com l’andorra shopping festival serveixen per fer més agradable l’estada i animar els visitants, però en cap cas és la fórmula màgica que animi els compradors a gastar més del que tenen previst

Actualitzada 10/11/2019 a les 06:26

S‘ha de tocar de peus a terra i ser conscients que els mals del comerç no es curen amb accions puntuals i activitats paral·leles. Ahir va començar l’Andorra Shopping Festival. Amb un calendari musical ben nodrit, amb un cartell que encapçala la israeliana Noa, que actuarà al Centre de Congressos de la capital el dia 15, pocs dies després que Luz Casal hagi donat el tret de sortida a la programació. La proposta d’animació comercial que programa Andorra Turisme també ofereix una mirada enrere, amb un escenari dedicat, ahir, al revival de velles glòries (o figures no tan glorioses) del pop espanyol: Amistades Peligrosas. Però la tendència de compra està canviant. Les persones ja no venen al país exclusivament per comprar, això s’ha convertit en una actuació complementària, segons admeten els mateixos comerciants. És per això que des de la Cambra de Comerç es proposa deixar els hàbits antics de compra i passar a un nou model més competitiu ja que l’actual està passat de moda, s’ha de renovar i d’actualitzar a les noves formes de compra, i sobretot no tot es pot deixar exclusivament en mans de les administracions perquè es dediquin a programar diversió i oci que serveixin d’atractiu per a l’arribada de visitants i turistes. La marca Andorra és atractiva per si sola, el concepte de l’escapada continua sent vigent, la neu és el principal actiu, mentre que altres activitats com el Cirque du Soleil o l’Andorra Shopping poden servir d’excusa perfecta per fer el desplaçament al Pirineu. Tot i això no és estrany que molts visitants ignorin aquests dies la programació especial, es tracta de fer més atractiva i agradable l’estada i d’incentivar el turisme en aquest període de preàmbul de la temporada de neu. Però difícilment ningú farà més compres de les previstes perquè li hagi agradat una actuació o perquè els menuts s’ho hagin passat bé amb algunes de les companyies d’animació infantil. És el comerç el que ha de convèncer els potencials clients amb ofertes competitives i productes innovadors, i seguir batallant en l’assignatura pendent com és la venda per internet, que és el futur però amb la qual Andorra segueix ancorada en el passat. Sempre se sent la mateixa cantarella de molta gent però poques bosses, però fins ara ningú ha estat capaç de trobar la fórmula màgica, potser perquè no és cosa només d’un.