Canvis electorals

El criteri del govern sobre la modificació de la llei electoral i del referèndum sembla que ha tingut un canvi substancial perquè no es tanca al model actual i deixa la porta oberta a incorporar modificacions si hi ha un ampli consens

Actualitzada 09/11/2019 a les 06:29

De la resposta del Govern a la proposició de llei del PS per reformar la llei electoral i del referèndum s’aprecia un canvi substancial que fins fa poc era impensable, com és que no hi ha un no rotund a la proposta de l’oposició a un tema tan delicat com és modificar l’actual model electoral que fins ara semblava intocable. El Govern es mostra més sensible en aquesta qüestió, que ha estat reivindicada molts cops per altres partits però que mai s’ha volgut tocar perquè, entre d’altres coses, la majoria s’assegura una estabilitat total mentre que l’oposició als comuns queda relegada a una posició simbòlica sense cap mena d’influència ni de representació. Del criteri que es publica al Butlletí del Consell General s’extrau la conclusió que hi ha una nova sensibilitat, que la llei ja no és intocable, però també que el sostre del PS és encara massa elevat per al que l’executiu està disposat a cedir. Però és un primer pas; a vegades els canvis es poden fer de cop o a intervals, depenent de la seva transcendència i de la necessitat i urgència que requereixen. El Govern està disposat que l’oposició tingui una major presència però no que els comuns puguin dependre d’un model que no asseguri l’estabilitat actual, és a dir que es mantindrà la majoria absoluta per al partit més votat si és que finalment s’arriba a un ampli consens en aquest afer que ajudi a fer alguns dels canvis. En tot cas és bo que l’oposició se senti més representada en la corporació local, sobretot perquè en molts casos la diferència de vots entre majoria i minoria no és tan gran com es tradueix en el nombre de consellers, i això suposa un greuge per a tots aquells votants que han optat per l’opció que no ha guanyat. També s’ha de destacar la predisposició perquè els ciutadans puguin formar part de les meses electorals, donant d’aquesta manera més protagonisme als electors i menys als polítics, precisament quan és de domini públic que per a molts votants és una incomoditat trobar-se els candidats i els membres del comú a les meses perquè d’alguna manera se senten observats i fins i tot intimidats. El Govern es mostra obert a abordar una revisió exhaustiva de la llei electoral. És un bon punt de partida, una coincidència que es pot afrontar ara perquè estarem a principis de la legislatura, tant de la comunal com de la del Govern.