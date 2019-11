Deu anys de l'accident

El 7 de novembre del 2009 morien cinc operaris que treballaven a les obres del túnel de les Dos Valires en enfonsar-se l’estructura del viaducte de la boca oest. Deu anys després encara no s’ha fet el judici ni depurat responsabilitats

Actualitzada 08/11/2019 a les 06:35

Deu anys després del tràgic accident en què van perdre la vida cinc operaris que treballaven a les obres de construcció del túnel de les Dos Valires, el cas encara es troba obert. No s’ha depurat cap tipus de responsabilitat, tot i que les famílies de les víctimes mortals, totes d’origen portuguès, van rebre una indemnització de dos milions d’euros. Els treballadors van perdre la vida en cedir l’estructura quan estaven formigonant la que avui és la plataforma d’enllaços viaris del túnel de les Dos Valires. Ahir es va fer un homenatge a les víctimes de l’esfondrament del viaducte del túnel, en què van estar presents diverses autoritats del país, encapçalades pel Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, i en què es va dipositar una ofrena floral a la placa commemorativa situada als voltants del lloc on va es produir l’esfondrament. Més enllà dels homenatges i de tenir un record per a les famílies dels cinc treballadors que van perdre la vida en aquests accident i de dos més que també van morir durant la construcció del túnel de les Dos Valires, és trist que una dècada després encara no s’hagi pogut tancar judicialment el cas. Amb la investigació finalitzada ja fa uns anys i amb algunes de les empreses que s’encarregaven de la construcció de la plataforma assenyalades com a responsables per la Batllia, el judici al Tribunal de Corts encara no s’ha iniciat. L’estratègia, lícita, dels lletrats que defensen alguna de les parts acusades en aquest procés ha impedit que se celebri la vista oral i deu anys després els familiars de les víctimes encara esperen que es faci justícia. Molt s’ha escrit sobre la lentitud de la justícia i aquest és un exemple clar de com es pot dilatar en el temps la resolució d’un cas com aquest, que va més enllà d’un judici ordinari. Deu anys per tancar aquest cas sens dubte ha d’afectar les famílies dels operaris que van perdre la vida a l’accident del túnel de les Dos Valires, que més enllà de les indemnitzacions que puguin rebre mantenen un obert un episodi tan dolorós com aquest. Seria desitjable que el sistema judicial tingués la capacitat d’accelerar aquests processos sempre sense vulnerar els drets fonamentals de les persones processades. Però també s’ha de vetllar per garantir els drets de les víctimes, que es mereixen una resolució ajustada al temps.