Ara, una auditoria

El ministre Jordi Gallardo va presentar ahir els projectes de legislatura d’una de les àrees que comanda, la d’Economia. Atreure inversió estrangera està entre les prioritats i una auditoria ha d’assenyalar què falla en l’obertura de negocis

Actualitzada 07/11/2019 a les 06:29

Gallardo va anunciar que des de dilluns una empresa externa està analitzant tots el procediments necessaris per obrir un negoci al país per comprovar allà on la burocràcia falla i provoca que els tràmits s’alenteixin excessivament. Un hàndicap, la paperassa, per a l’obertura de nous negocis i per al gran projecte d’atreure inversió estrangera, que va ser l’aposta de la primera legislatura demòcrata i que a hores d’ara continua sense donar els fruits que se n’esperaven. L’agilitat en l’obertura d’un negoci és sovint un dels termòmetres quan es posen sobre la taula territoris que són models d’atracció de projectes empresarials. Al Principat encara és una assignatura pendent. La iniciativa del ministeri comandat per Jordi Gallardo segurament està carregada de bones intencions. Però grinyola, i això en cap cas és atribuïble a Gallardo, que s’encomani ara aquesta anàlisi quan fa ja uns quants anys que des de l’administració central es dediquen esforços per captar capital estranger. Després de tot aquest temps, del contacte amb empresaris i emprenedors que s’interessen per venir al país, la lògica diu que ja s’haurien de saber els punts febles i que les mesures per corregir-los ja haurien d’estar en marxa. Ara, però, toca mirar endavant i confiar que l’auditoria serà una eina d’utilitat per fer els canvis necessaris que facin guanyar temps i salvar obstacles als inversors, alhora que es garanteix el control sobre els diners que entren i la seva funció, i la seguretat jurídica. No tot està en mans de l’administració central, però, malgrat que ahir Gallardo va assegurar que també s’havia abordat la qüestió amb els bancs i que estaven oberts a cooperar en aquesta agilització dels procediments. Avui s’ha de saber què falla però és imprescindible posar-hi remei. El futur de l’economia passa per la diversificació i en aquest horitzó ha de jugar un paper imprescindible el capital forà. Malgrat els intents per defensar tota la inversió que ha arribat des que es va completar el procés d’obertura, el cert és que els plans apuntats ahir per Gallardo quant als sectors en què es vol ser capdavanter són els mateixos des de l’inici sense que s’hagi fet cap avenç significatiu. Per al bé de l’economia i del país tant de bo que aquesta sigui la legislatura en què l’obertura a la inversió estrangera obté rèdits significatius.