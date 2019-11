La imatge del saig

L’objectiu del saig és executar algunes resolucions judicials i sobretot obligar els deutors a pagar i a ser solidaris amb la comunitat. Però hi ha formes i maneres i és de domini públic que les queixes les acumula un únic saig per la forma d’actuar

Actualitzada 05/11/2019 a les 06:43

Les de la Cambra de Saigs es defineix aquesta figura com la que té la funció de dur a terme l’execució forçosa de les resolucions judicials o els actes administratius executoris, d’acord amb les lleis aplicables, per delegació de l’òrgan que ha dictat aquests actes o aquestes resolucions, i sota el control de l’òrgan esmentat. En paraules més planeres, el saig es dedica bàsicament a cobrar els deutors, aquells que no paguen a les administracions o deixen en un calaix la multa relacionada amb el trànsit, especialment la dels radars i l’excés de velocitat. El saig va ser impulsat per l’actual cap de Govern i llavors ministre de Justícia amb la intenció de descongestionar la Batllia i donar sortida a les resolucions judicials. Eren molts els afectats per la morositat, no tan sols empreses i particulars, sinó les administracions, com ara els comuns, que han deixat de percebre una suculenta quantitat de diners d’aquelles persones que estaven acostumades a no pagar perquè, simplement, no passava res i els expedients s’anaven acumulant fins a la prescripció. En definitiva, erens diners de persones insolidàries amb el col·lectiu perquè aquests serveixen per fer millores en els serveis i en equipaments per a la comunitat. Però del no passa res hem anat al passa massa, com reconeix el Raonador del ciutadà, Marc Vila, que de forma molt clara va al·ludir ahir a les queixes que rep sempre el mateix saig perquè, en paraules literals, “va massa a sac”. No pot ser que sigui el mateix professional qui acumuli gairebé totes les queixes i deixi sense sentit la funció del saig, com és fer justícia. Amb actuacions desproporcionades i execucions sense tenir en compte les conseqüències que poden comportar a una família es deixa de fer justícia. Marc Vila demana canvis per impedir que continuïn aquests abusos. No hi ha garanties en les notificacions i l’embargament es fa de manera indiscriminada en tots els comptes amb el mateix titular, per la qual cosa la quantitat que s’embarga acostuma a superar, i de molt, l’import pendent de pagament. No és la primera vegada que hi ha queixes i fa temps que l’administració és conscient d’aquesta situació, i a les seves mans està intervenir per evitar que se segueixi desvirtuant la funció del saig i la seva imatge en l’opinió pública.