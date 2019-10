Dignificar els banders

El cos de banders es va crear el 1988 amb la missió de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de caça i de pesca, del medi ambient i del patrimoni natural, i per garantir una protecció adequada de la natura

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va anunciar ahir que abans que no acabi la legislatura el cos de banders tindrà un espai propi, una caserna, des d’on dur a terme la seva feina. En el pressupost de l’any que ve hi haurà una partida de 250.000 euros per a una infraestructura que se situarà en una zona cèntrica geogràficament parlant, o bé a Encamp o bé a la Massana. El de banders és l’únic cos que no té un espai propi, ja que ara mateix té la seu a l’edifici administratiu del Govern. La construcció d’una caserna per als banders és un pas més per a la dignificació d’un cos que es va crear el 1988 amb la missió de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de caça i de pesca, del medi ambient i del patrimoni natural, i per garantir una protecció adequada de la natura. Aquest serà un bon moment perquè des de l’executiu i el mateix cos es faci un esforç per explicar a la ciutadania quina és la tasca que fan els banders més enllà d’obrir expedients quan controlen algun caçador o pescador cometent alguna infracció. És una llàstima que la feina que fan els agents passi desapercebuda quant a la preservació del medi natural en un país com Andorra, en què la pressió humana cap als boscos i les muntanyes és molt elevada. Actualment el cos està format per 19 agents i en breu està previst publicar un edicte per contractar-ne dos més. El desig de la direcció seria incrementar el nombre de dones al cos, ja que actualment només hi ha una agent, i s’espera que aquest nou edicte atragui candidates a formar-ne part. La manca de dones també es repeteix en els cossos especials (policia, bombers i funcionaris de presons), i seria desitjable aconseguir apropar-se a la paritat perquè siguin un reflex del que passa a la societat. També amb l’objectiu de dignificar i donar una entitat pròpia al cos, l’executiu vol entrar abans que acabi l’any al Consell General un projecte de llei per modificar l’actual Llei dels banders. Es buscarà donar més competències al cos en el camp sancionador adreçades a fer més efectiva la preservació del medi ambient. Com va dir ahir el director, Miquel Rossell, el dia de la patrona del cos, aquests canvis han de permetre als banders afrontar els nous reptes que presenta una societat cada vegada més sensibilitzada amb la conservació del medi natural i la fauna del país.