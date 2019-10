41a Fira de la capital

Buscar un emplaçament alternatiu a la Fira d’Andorra la Vella és un tema recurrent cada cop que s’inaugura la mostra, que ahir va obrir l’edició número 41. L’espai multifuncional també seria l’opció on traslladar-la en un futur.

Actualitzada 26/10/2019 a les 06:34

El trasbals que suposa tenir tancat l’aparcament del Parc Central mentre s’instal·la, se celebra i es desinstal·la l’envelat de la Fira d’Andorra la Vella ha estat des de fa anys un argument per defensar la necessitat de trobar un altre emplaçament per a la mostra, una activitat que ja supera les quatre dècades i que és una cita tradicional de cada mes d’octubre. Han passat els anys i mai no s’ha trobat ni un terreny que fes el pes per instal·lar la carpa ni tampoc ha arribat a quallar la possibilitat d’invertir en un recinte firal fix. Ara el futur de la Fira de la capital passa també pel recinte multifuncional, una instal·lació que, ja ho diu la paraula, podria ser escenari d’activitats diverses. El cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar que el pressupost de l’exercici 2020 podria ja tenir una partida destinada al projecte, si més no per plasmar la voluntat de l’executiu de disposar d’un espai amb aquestes característiques. Novament es va tractar la qüestió de la ubicació a la inauguració de la mostra, que aquest any reuneix uns 170 expositors en un recinte que suma 10.000 metres quadrats i que confia repetir els 60.000 visitants de l’edició passada. Els visitants tindran l’oferta tradicional: espai per a entitats socials i per conèixer els seus projectes i reivindicacions, per a la gastronomia, una destacada exposició de les novetats dels concessionaris de cotxes, la crida de les estacions d’esquí i els descomptes que aplica als forfets de temporada, i també novetats com la possibilitat de fer un recorregut per la història de l’avinguda Meritxell a l’estand institucional del comú de la capital. La Fira també s’adapta a les noves tecnologies i enguany estrena una app des de la qual el visitant podrà localitzar l’expositor que li interessa o consultar l’agenda d’activitats complementàries a la mostra. S’ha de valorar l’esforç que cada any l’organització i tots els participants, institucions, empreses, entitats, fan per contribuir a un major atractiu de la Fira i, malgrat que és innegable que l’espai que ocupa és immillorable per la localització cèntrica i perquè es poden ocupar zones adjacents com el Passeig del riu o el Parc Central, també ho és que una instal·lació fixa suposaria agilitat i menys problemes col·laterals. A banda que acabaria amb l’etern debat d’on ubicar segons què. Des del Cirque a un concert que pugui ser multitudinari.