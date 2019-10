El futur del Cirque

La ministra de Turisme va confirmar ahir que la voluntat és que el Cirque du Soleil torni l’estiu del 2020, però ara ho condiciona al fet que s’hi trobi una ubicació idònia, descartat ja que pugui tornar a l’aparcament del Parc Central

Actualitzada 25/10/2019 a les 06:37

La continuïtat de l’espectacle gratuït del Cirque du Soleil és una qüestió que la ministra de Turisme, Verònica Canals, va supeditar sempre als resultats que s’haguessin assolit aquest estiu, que serien el termòmetre per verificar si era una proposta esgotada o encara tenia recorregut. Canals sempre va deixar clar, però, que si no es tornava a programar un espectacle de la companyia canadenca es buscaria una alternativa amb la capacitat d’atreure un volum equivalent de visitants. El darrer cop que la ministra s’havia posicionat sobre la qüestió ja havia quedat clar que els números satisfeien les expectatives i que, per tant, la possibilitat que hi hagués un espectacle el 2020 era factible. Ahir, quan a la presentació de les xifres de visitants de l’estiu passat es va tornar a abordar la qüestió, sorprenentment Canals va supeditar la proposta al fet que s’hi trobés una ubicació. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ja va deixar clar que aquest any era el darrer que cedia l’aparcament del Parc Central per a la instal·lació de la carpa i l’escenari de l’espectacle, però també que oferia l’alternativa de l’aparcament Valira, a tocar de la rotonda de la Dama de Gel, Aquesta és precisament una de les tres propostes d’emplaçament que el Govern té sobre la taula: les altres dues també són a la capital i necessiten l’acord de privats, una a tocar de l’Estació d’Autobusos i l’altra, menys cèntrica, a Santa Coloma. Costaria entendre que el muntatge no es pogués repetir per la impossibilitat de trobar un terreny per ubicar-lo perquè d’opcions, tenint en compte que és una estructura mòbil, n’hi ha, malgrat que puguin ser menys cèntriques que la del Parc Central. Una altra qüestió és si no ha arribat l’hora d’invertir definitivament en una instal·lació fixa, el famós recinte multifuncional, si és que l’aposta és seguir programant propostes d’aquest tipus, ja sigui la del Cirque a l’estiu o d’altres que sembla que es planegen. Ahir Andorra Turisme i el ministeri apuntaven que el nombre de turistes d’aquest estiu (del juny al setembre) ha augmentat prop del 4%, malgrat episodis com els de la Portalada, a l’agost. L’efecte Cirque segueix sent destacat al juliol. Així ho consideren l’executiu i Andorra Turisme si busquen reeditar la proposta. Però no s’acaba d’entendre que ara el problema sigui trobar un lloc on emplaçar-lo.