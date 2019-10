Una nova temporada

Les estacions van presentar ahir la nova campanya d’hivern: les inversions realitzades, les previsions de dates d’obertura i els objectius quant a visitants, que són de creixement. La meta és superar els 2,5 milions de dies d’esquí

Actualitzada 23/10/2019 a les 06:47

Els camps de neu van repetir ahir la tradicional roda de premsa conjunta amb les novetats d’una temporada que, si les condicions ho permeten, hauria de començar amb l’obertura d’Ordino Arcalís a mitjan novembre. Enguany, però, amb la visualització definitiva dels canvis en el sector. Grandvalira i Arcalís ja tenen marca conjunta pròpia, Grandvalira Resorts, i Vallnord-Pal Arinsal ja funciona en solitari. La presentació conjunta, també amb la intervenció de la direcció d’Andorra Turisme, evidencia que malgrat els canvis la voluntat és la de defensar per davant de tot un producte de país en què tots els operadors juguen un paper diferent però igualment fonamental. La voluntat, un any més, és créixer. Amb aquesta voluntat es manté l’esforç inversor. El més important el de Grandvalira que, a més, estrena un nou sector esquiable a la banda del Peretol. Pal Arinsal, al seu torn, ha centrat l’aposta en els serveis, element fonamental també per donar una atenció de qualitat als clients: des de la restauració fins a la xarxa wifi, tan demandada en aquests temps d’ús destacat d’internet o xarxes socials. Arcalís ha invertit especialment en innivació artificial, un tret característic dels camps de neu del Principat que els permeten ser competitius encara que la quantitat de precipitacions no acompanyi. Un any més el sector és ambiciós quant a les dates d’obertura, especialment l’estació ordinenca, comptant amb les ganes de neu dels clients més fidels un cop s’albira el fred. El sector, però, també ha de combatre la situació inversa, aquella en què el problema no és la falta de neu, sinó els temporals que compliquen els accessos i dificulten l’obertura al públic dels dominis. Tot plegat condicionarà l’objectiu de superar els 2,5 milions de dies d’esquí que es volen aconseguir, com també ho poden fer factors externs com la caiguda de l’operador britànic Thomas Cook, que s’està mirant de pal·liar, o la situació política a Catalunya, que ara per ara provoca certa preocupació atès que els veïns del sud signifiquen un volum important dels clients. En tot cas, si una cosa ha demostrat el sector de la neu és la seva fortalesa, que la converteix en un pilar fonamental de l’economia del país i del seu potencial turístic per seguir augmentant la xifra de visitants i diversificant els seus llocs de procedència.