Més talls de carretera

La jornada de vaga general a Catalunya, convocada per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem espanyol als polítics i activitats independentistes, va suposar un nou tall de la carretera N-145 que es va allargar dotze hores

Actualitzada 19/10/2019 a les 06:45

La vaga general que ahir es va dur a terme a Catalunya per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem espanyol que ha condemnat a un global de cent anys de presó els polítics i activistes independentistes catalans va afectar, com ja estava previst, Andorra. L’N-145 va estar tallada dotze hores, de sis del matí a sis de la tarda, i això va tornar a tenir un efecte contraproduent en l’economia del Principat. Cancel·lacions hoteleres, comerços sense turistes i els problemes que van tenir alguns transfronterers per arribar al seu lloc de treball van ser les conseqüències més visibles de la jornada de vaga. És indiscutible que els ciutadans, en aquest cas els catalans, tenen tot el dret a manifestar-se i a reivindicar pacíficament tot allò que considerin legítim. Tota protesta que s’allunyi dels extremismes s’ha de poder realitzar lliurement en qualsevol estat democràtic. Però un cop més, ja ha passat diverses vegades des de l’1 d’octubre del 2017, les manifestacions a la Seu d’Urgell han acabat perjudicant l’economia andorrana i el moviment dels residents i visitants del Principat, ja que la protesta comporta el tancament de la principal via d’accés a Andorra des del sud. El tall de la carretera N-145 comporta un alt perjudici a un Estat que no té res a veure amb el conflicte que es viu a Espanya respecte al procés independentista català. El tall provoca greus problemes, tant als catalans que viuen a l’Alt Urgell com als turistes que es desplacen fins a Andorra o els andorrans que viatgen cap a Catalunya. S’està castigant gent que molt possiblement no en té cap culpa i fins i tot una part té sentiments independentistes. És lícit el dret a protestar, però impedir la mobilitat dels ciutadans de l’Alt Urgell no és la millor aposta. El ressò internacional és mínim per accions d’aquest tipus. Andorra ha d’estar preocupada per la situació, atès que la carretera amb la Seu és la principal via d’entrada i de sortida. Ho va lamentar ahir la patronal, queixant-se, amb raó, que sempre que hi ha alguna protesta a la Seu d’Urgell la principal eina que s’utilitza és tallar la carretera d’accés Andorra. Cal demanar seny als manifestants perquè impedir l’accés rodat a un país com Andorra són accions que difícilment canviaran gaire la situació que es viu a Catalunya i tenen importants conseqüències en la ciutadania.

