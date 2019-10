Feina al Pas de la Casa

Els empresaris del Pas de la Casa, a més de fer l’esforç de buscar a França treballadors transfronterers, hauran d’adaptar els salaris oferts amb els que es cobren al país veí del nord, on el sou mínim és 500 euros superior al d’Andorra

Actualitzada 18/10/2019 a les 06:34

Diversos empresaris del Pas de la Casa, acompanyats per representants del Govern, van participar ahir a Acs-dels-Tèrmes al fòrum de treball En pista per la feina, organitzat per l’agència Pôle emploi de Foix. L’objectiu de la presència andorrana a la jornada era donar a conèixer l’oferta de feina que hi ha al Pas de la Casa, tant a la temporada d’esquí com la resta de l’any, a les persones que cerquen un lloc de treball a la zona de l’Arieja en el sector de l’hostaleria i fer contactes amb les empreses que ofereixen llocs de treball en aquesta regió. De la participació al fòrum n’ha sortit un acord de col·laboració dels empresaris del Pas de la Casa amb el serveis d’ocupació de la regió. Des d’Andorra s’enviaran les ofertes de feina que hi hagi a la localitat encampadana i aquestes seran remeses a les persones que cerquen feina a través dels serveis d’ocupació francesos. Els empresaris del Pas de la Casa ja fa temps que es queixen que el poble no és atractiu per als residents a l’hora de venir a treballar i que a la població hi ha una greu mancança de mà d’obra. El fet d’obrir l’aixeta dels transfronterers a França pot ser una solució ideal per al problema crònic que té el Pas de la Casa amb la falta de treballadors. És evident que és més pràctic, i ràpid, que pugi gent a treballar al poble encampadà des de l’Hospitalet i altres poblacions de l’Arieja que no pas des d’Andorra la Vella. Una altra qüestió és si les ofertes seran prou atractives per als treballadors francesos pel que fa als salaris que els puguin oferir. El sou mínim a França és 500 euros superior a l’andorrà i molt bons hauran de ser els salaris que es paguin des del Pas de la Casa perquè els treballadors del veí del nord facin el pas de convertir-se en transfronterers. Atraure aquest tipus de treballadors només pot ser positiu per a la localitat, ja que la zona francesa fronterera disposa d’una mà d’obra que compta amb un requisit gairebé indispensable per treballar al Pas, com és l’idioma. Els fronterers també comportarien que l’augment de treballadors no empitjori encara més la situació de l’habitatge. Perquè la dificultat de trobar un pis i el preu, especialment en temporada d’hivern, també han estat elements que no han ajudat els empleats per decidir-se a anar a treballar al poble encampadà. Cal un esforç dels empresaris per adaptar-se a la situació.