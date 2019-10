El sistema electoral necessita evolucionar per evitar, com passa ara, que el fet que la llista més votada aconsegueixi la majoria absoluta a les corporacions deixi gairebé en residual el paper de les minories dins dels comuns

El grup parlamentari socialdemòcrata va presentar ahir una proposició de llei per modificar l’actual Llei electoral que posa el punt de mira en els comicis comunals. Els consellers generals Pere López i Judith Salazar consideren que l’actual sistema electoral per a les parroquials que dona la majoria absoluta als comuns a la llista més votada “és poc democràtic i no reflecteix el que voten els ciutadans”. Els socialdemòcrates argumenten la seva proposició amb un exemple contundent. El que va passar a Sant Julià de Lòria les comunals passades, quan Laurèdia en Comú va obtenir nou consellers amb un 50,36% dels vots i Unió Laurediana es va quedar amb tres consellers tot i aconseguir el 49,64%. La proposta del PS passa per optar per un sistema proporcional, fet que permetria que la minoria no tingués un paper testimonial com passa ara i haver de pactar per conformar l’equip de govern. La proposició del grup parlamentari socialdemòcrata hauria de ser estudiada, ja que és evident que l’actual sistema electoral, pel que fa a les eleccions comunals, premia massa la llista més votada i deixa amb poc o gens marge la o les menys votades per treballar a la corporació. I més tenint en compte que en algunes parròquies la victòria depèn d’un nombre mínim de vots. Ara mateix, que les minories puguin fer el treball de control a les majories amb totes les garanties depèn del tarannà de l’equip de govern comunal. Hi ha corporacions que han permès als consellers de la minoria estar representats a les comissions i a les entitats participades i que els informen de les decisions que prendran. En d’altres, com és el cas de Sant Julià de Lòria en l’actual i anteriors mandats, la majoria no ha donat facilitats a la minoria per fer aquest control. O el cas de la Massana, on hi ha un únic conseller de la minoria, situació que dificulta la seva feina dins el comú. La proposició del PS també presenta aspectes difícilment assumibles. Es tracta de la proposta que siguin els consellers electes aquells que escullin el cònsol major. Volen que ho pugui ser qualsevol conseller que sigui escollit per majoria absoluta en una primera votació o per majoria simple en una segona. De no sortir cap nom d’aquestes dues votacions, el PS proposa repetir les eleccions. No és aquesta la millor fórmula com s’ha vist en altres països.