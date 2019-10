Embolic a Escaldes

L’anunci de Rosa Gili després del que ja va fer Toni Martí respecte que no serà la cap de llista de la candidatura del PS a Escaldes-Engordany, embolica més una situació en què sembla que no hi ha cap partit amb una opció definida.

L‘elaboració de candidatures a Escaldes-Engordany s’està convertint en un laberint de difícil solució amb un garbuix de possibilitats sense que sembli que a curt termini s’arribi a bon port quan falta poc per a la finalització del termini de presentació. Hi ha fins a cinc protagonistes, incloent SDP, que poden arribar a pactes i sembla que només un, el PS, ha escollit ja el camí: anirà sol. La principal dificultat es troba en el fet que els demòcrates mantenen encara una lluita interna per decidir si pacten o no pacten. El terme “pactar” aquí és ampli perquè les opcions van des d’anar en solitari fins a incloure altres formacions sense saber si serien una, dues o tres. L’escenari està en pausa a l’espera que els demòcrates prenguin una decisió i fa la sensació que no ho faran fins que hagin escollit els candidats. Aquesta circumstància amplia el neguit de liberals, terceravia i SDP perquè cap d’ells sembla que pugui fer una llista en solitari amb opcions perquè entri cap conseller, si es pren com a base el percentatge de vots en les darreres generals. L’anunci de Rosa Gili de continuar al Consell General i no liderar la llista del PS posa un nou element important damunt la taula. És possible que els rivals polítics pensin que pot ser una tàctica dels socialdemòcrates per guanyar temps i esperar el moviment de DA. Difícilment Gili s’arriscarà a presentar-se si els demòcrates fan pacte perquè les opcions de triomf li disminueixen radicalment. Passar quatre anys a l’oposició al comú trencaria de cop les seves opcions com a estrella ascendent dins del PS i possible candidata a cap de Govern a les eleccions del 2023. Si DA va en solitari i hi ha una tercera llista (o una quarta si liberals i terceravia no tenen cap alternativa) Gili podria replantejar-se la decisió. Guanyar el primer comú per al PS des del 2007 seria el millor aval per liderar el partit. El problema de DA no es limita a no tenir clar si anirà en solitari o en pacte sinó que no hi ha una parella de candidats clara. La inesperada derrota a les generals ha deixat una ferida oberta que sembla difícil que es tanqui. Les acusacions mútues respecte qui és el responsable de perdre el feu escaldenc continuen damunt de la taula. La setmana vinent, però, DA s’haurà de moure i quan ho faci començarà el ball de veritat.